Rutte asegura que la OTAN tiene toda la defensa que necesita ante ataques híbridos rusos

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Bruselas, 29 sep (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este martes que la Alianza dispone de "todas las opciones de respuesta que necesita" ante los recientes ataques híbridos rusos, aunque no siempre sean públicas o proporcionales.

"Estos (ataques) son tácticas de zona gris, pueden ser drones, sabotajes o ciberataques. Pero tenemos todas las opciones de respuesta que necesitamos", dijo Rutte en una rueda de prensa tras reunirse con el primer ministro de Lituania, Mindaugas Sinkevicius.

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"No siempre las verán en público, no siempre serán simétricas o proporcionales, pero tenemos opciones de respuesta", añadió el neerlandés, que ejemplificó que los incidentes con cables submarinos de telecomunicaciones dañados en el Báltico llevaron a los aliados a lanzar una nueva misión para proteger con barcos, aviones y otros medios estas infraestructuras.

El secretario general de la Alianza hizo una "llamada a la calma" y señaló que, mientras la OTAN sigue invirtiendo en su defensa, la economía rusa "no está bien" y el país pierde unos 40.000 soldados al mes en su campaña en Ucrania entre los fallecidos y los gravemente heridos.

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"No deberíamos ser ingenuos respecto a Rusia, pero ellos saben que somos más fuertes y tenemos que asegurarnos, manteniendo nuestras inversiones, que también seguiremos siendo más fuertes a dos, tres o cinco años vista", dijo Rutte.

El líder de la OTAN recalcó que Rusia "continúa con su imprudente campaña de acciones hostiles contra los aliados de la OTAN", pero dijo que está fallando en su intento de debilitar la "determinación" de los aliados y de frenar el apoyo occidental a Kiev.

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"Está fracasando en el campo de batalla frente a Ucrania, y está fracasando a la hora de socavar nuestra unidad y nuestro apoyo a Ucrania. Nuestro mensaje a Moscú es claro: haremos aún más por Ucrania, y no menos", apuntó.

Por su parte, Sinkevicius rechazó que se haya creado una "histeria" en torno a los recientes ataques híbridos de Rusia en territorio europeo y aseguró que su país está trabajando e invirtiendo en este área para estar preparado.

"Creo que si hay una amenaza para la sociedad debemos decirlo, pero no se puede exagerar y decir que va a pasar algo en los próximos meses o semanas. Esto es lo que le he preguntado también al secretario general, si hay alguna prueba real que nos estén dando los servicios de inteligencia de que Rusia se está preparando para algo, y en realidad no la hay", dijo Sinkevicius. EFE

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