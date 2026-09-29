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La vivienda, una asignatura pendiente en España. Los datos que muestran el problema

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Madrid, 29 sep (EFE).- La vivienda vuelve a ser en 2026 uno de los temas candentes en España, fruto de los desequilibrios entre la oferta y la demanda y el continuo alza de los precios, que siguen agravando los problemas de acceso para buena parte de la población, especialmente los jóvenes y vulnerables.

El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba viviendo con un contrato de renta antigua 70 años en una vivienda del madrileño barrio de El Retiro, vuelve a poner la crisis de la vivienda en el centro del debate social y político en España, y ocupa un lugar preeminente en las preocupaciones de la ciudadanía. ¿Cómo está el mercado?

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- Según una estadística del Ministerio de Vivienda, que comienza en 1995, el precio de la vivienda subió en el segundo trimestre de este año un 12,5 %, hasta los 2.355 euros/m2, un nuevo récord histórico. Encadena así seis trimestres por encima de los 2.000 euros/m2 y supera los valores de la burbuja inmobiliaria previa a 2008.

- El Instituto Nacional de Estadística (INE) contabiliza 45 trimestres al alza en el precio de la vivienda, los seis últimos con aumentos superiores al 12 %.

- El Banco de España sitúa el déficit de vivienda en el país en 750.000 unidades entre 2021 y 2025, una cifra que casi dobla la falta de vivienda que registran otros países europeos, como es el caso de Italia.

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- En España se crean unas 91.000 viviendas al año, mientras que se forman 250.000 hogares.

- A falta de estadísticas oficiales en el alquiler, los datos que maneja el portal Idealista cifran la subida en agosto en el 5,8 %. Madrid se mantiene como la capital más cara (23,3 euros/m²), seguida de Barcelona (20,2 euros/m²) y Palma (Islas Baleares, Mediterráneo) (19,3 euros/m²).

- Alrededor del 98 % de los caseros son pequeños propietarios. Los grandes tenedores privados de vivienda en alquiler acumulan más de 110.000 casas en España, una cifra que supone cerca del 5 % del mercado, según la agencia inmobiliaria Atlas.

- Según Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), España suma casi 2 millones de personas en situación de "pobreza oculta", gente que no es pobre según su renta disponible, pero que acaba siéndolo tras acceder a una vivienda, un impacto que se concentra de forma "extraordinaria" entre los inquilinos.

- Solo una de cada 65 viviendas en España es pública, lo que equivale al 1,5 % del parque, y sitúa al país a la cola de Europa, muy lejos del peso que representa en Países Bajos (34 %), Austria (23,6 %), Dinamarca (21,5 %) o Reino Unido (16,4 %), según indica el Banco de España en su informe de 2025.

- En las grandes ciudades, los hogares en alquiler necesitarían diez años de su renta neta para adquirir una vivienda como es el caso de Málaga (sur), Madrid y Barcelona, lo que reduce el peso relativo de las compras por parte de los jóvenes en las dos últimas décadas.

- La compraventa de viviendas retomó en julio las caídas, con un descenso del 5,1 %, y contabilizó 61.417 operaciones, la sexta bajada en lo que va de año. Las transacciones acumulan un descenso del 3 % en el año.

- Según los datos del Ministerio de Vivienda, en el primer trimestre la compraventa de viviendas cayó un 11,2 % hasta las 163.322 operaciones, la menor cifra registrada en este periodo desde 2024.

- Respecto al número de hipotecas sobre viviendas, en julio la cifra fue de 43.372, un 3,5 % menos, en el que supone su mayor descenso desde junio de 2024, según el INE. El importe medio alcanzó los 180.785 euros, el más elevado de la serie histórica. EFE

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