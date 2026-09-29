La Salomon Ultra Pirineu reúne a 4.000 corredores y un potente plantel de élite en su 17ª edición

Guardar

La Salomon Ultra Pirineu reunirá a unos 4.000 corredores y corredoras del 2 al 4 de octubre en Bagà y el Parque Natural del Cadí-Moixeró, en una 17ª edición que contará con un destacado plantel de élite encabezado por nombres como Dmitry Mityaev, Gemma Arenas, Marc Bernades, Jana Dobrovolna, Julen Calvó y María Mercedes Pila.

El programa arrancará el viernes 2 de octubre con la Molina Nit Pirineu KV, a partir de las 18.30 horas, y continuará el sábado con las dos pruebas principales: la Salomon Ultra Pirineu 100K, con salida a las 5.30 horas desde Bagà y un recorrido de 100 kilómetros y 6.600 metros de desnivel positivo, y la Salomon Marató Pirineu 42K, que comenzará a las 9.00 horas. El domingo será el turno de la Salomon Mitja Pirineu 21K, con salida a las 9.30 horas.

PUBLICIDAD

La prueba reina contará con 1.300 participantes y tendrá entre sus principales nombres a Dmitry Mityaev, Gemma Arenas, Marc Bernades, Jana Dobrovolna, Julen Calvó y María Mercedes Pila, mientras que en la maratón el vigente campeón, Robert Pkemoi, buscará su quinto triunfo consecutivo frente a corredores como Alain Santamaria y Yoel De Paz. En categoría femenina competirán, entre otras, Varvara Shikanova, Ines Astrain y Naiara Irigoyen.

La Mitja Pirineu, por su parte, reunirá a corredores como el local Jan Torrella, Madlen Kappeler, Ïu Net, Gabriela Lasalle, Ibai Larrea y Dalia Alonso, y los primeros clasificados masculinos y femeninos obtendrán un 'Golden Ticket' para asistir a la final de las Golden Trail World Series. Además, la cita contará con la participación de Pol Makuri, Maria Petit y Christophe Debard, integrantes del Salomon Para Team.

PUBLICIDAD

Más allá de la competición, la Salomon Ultra Pirineu se ha consolidado como un acontecimiento con impacto en el territorio. La edición de 2025 generó un impacto económico directo de 5,42 millones de euros y atrajo a cerca de 30.000 personas de público durante el fin de semana, según los datos facilitados por la organización.