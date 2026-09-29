Fundación Mutua Madrileña lanza 'Jóvenes que transforman' sobre la juventud que lidera proyectos con impacto social

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La Fundación Mutua Madrileña ha estrenado 'Jóvenes que transforman', un nuevo proyecto que reconoce el compromiso de los jóvenes y su papel como motor de transformación social con el objetivo de acercar referentes positivos, romper estereotipos sobre la juventud e inspirar a nuevas generaciones a implicarse en la realidad que les rodea.

Así, la iniciativa hace protagonistas a chicos y chicas españoles que, desde ámbitos como la salud, la tecnología y la acción social, lideran proyectos innovadores con un impacto positivo en la sociedad, como indica la fundación.

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Los episodios pueden verse en video y podcast en la plataforma de contenidos Espacio Fundación Mutua, gratuita y sin registro, y escucharse en el canal de podcast de la fundación, disponible en las principales plataformas de distribución como Spotify, iVoox y Apple.

A través de conversaciones cercanas y personales, el ciclo da voz a una generación comprometida con la búsqueda de soluciones para mejorar la vida de otras personas. Más allá de las iniciativas que lideran, el foco se pone en las personas que hay detrás de cada proyecto, explorando qué les mueve, qué valores guían sus decisiones y cómo entienden su compromiso con la sociedad.

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'Jóvenes que transforman' ha arrancado con una entrevista a Tomás Lóbez, fundador de Nixi for Children, una iniciativa que utiliza realidad virtual para reducir la ansiedad infantil antes de intervenciones médicas y cuya semilla nació de una dura experiencia tras la pérdida de un compañero de clase en la infancia.

El ciclo también ahonda en las motivaciones y el proyecto de Olivia Génova, fundadora de Nataly, un dispositivo médico para la detección temprana de hemorragias posparto, o Antonio González-Adalid, impulsor de COTI, una aplicación diseñada para mejorar la comunicación y el bienestar de personas con dificultades tecnológicas o cognitivas y sus entornos de cuidado.

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Otros invitados al ciclo de entrevistas serán Andy Aguilar, cofundadora y CEO de Legit.Health, que emplea inteligencia artificial para facilitar el diagnóstico y seguimiento de enfermedades dermatológicas; Jordi Puig, cofundador de Haptika Technologies, dedicado al desarrollo de prótesis capaces de devolver sensaciones como el tacto o la presión; y Laëtitia Launet, creadora de Llum Social, una plataforma que facilita el acceso de personas vulnerables a recursos sociales.

"Con Jóvenes que Transforman queremos reconocer a una generación que está contribuyendo activamente a mejorar la sociedad desde la innovación, el compromiso y el propósito. Sus historias demuestran que el talento joven puede convertirse en una poderosa herramienta de transformación social", señala el director general de la Fundación Mutua Madrileña, Lorenzo Cooklin.

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'Jóvenes que transforman' es el último contenido producido por la Fundación Mutua Madrileña que se suma a su plataforma digital Espacio Fundación Mutua (www.espaciofundacionmutua.es), y que reúne más de 220 títulos distintos y 540 horas de contenido entre audio y video de producciones originales propias.

Con esta plataforma de contenidos, la fundación destaca que desarrolla una parte de su línea de actuación de difusión cultural, que incluye la organización de sus propios ciclos de conciertos y conferencias; la financiación de importantes instituciones culturales para que puedan llevar a cabo sus programas de divulgación y conservación de su patrimonio; o la subvención a la entrada a los más importantes museos de los mutualistas y sus acompañantes, entre otros.

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