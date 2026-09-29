Álvaro García se sincera sobre sus planes de boda e hijos con Gloria Camila: "Sería algo bonito"

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Inseparables desde que decidieron dar una segunda oportunidad a su relación el pasado febrero tras su inesperada ruptura a finales de 2025, Gloria Camila y Álvaro García no se han perdido este lunes el concierto íntimo con el que Antonio José ha presentado su nuevo disco, 'Luces compartidas', dejando claro que están más enamorados que nunca y que nada hay de cierto en los rumores de crisis que surgieron hace unos días tras ser captados por un paparazzi discutiendo a las puertas de la casa de la hija de José Ortega Cano en la capital en la que viven juntos desde hace meses.

Y por si había alguna duda, el cantante gaditano ha gritado a los cuatro vientos su amor por la hermana de Rocío Carrasco revelando si le gustaría casarse y tener hijos con ella. "Estamos muy contentos, la felicidad inunda mi viada ahora mismo. Y aunque casarse es una palabra muy grande, creo que sí, a mí me encantaría algún día seguro" ha confesado, asegurando sobre una próxima paternidad con Gloria que "también sería algo bonito. Claro que sí hombre, en un futuro seguro. Me encantan los niños, me gustan mucho mucho".

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Además, a pesar de que siempre se mantiene en un discreto segundo plano en lo relativo a los titulares que protagoniza la familia de su novia, Álvaro ha querido arropar públicamente a Rocío Flores tras la desgarradora entrevista que concedió en '¡De Viernes!' reconociendo que ha tocado fondo y que está atravesando por un momento muy complicado anímicamente. "Con ella siempre bien. La apoyamos en todo" ha expresado.