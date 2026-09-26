Feliciano López celebra su felicidad personal y se rinde ante Rafa Nadal: "Ha hecho cosas irrepetibles"

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Feliciano López atraviesa una etapa especialmente feliz en el terreno personal. El extenista ha reconocido que se encuentra en uno de sus mejores momentos, al tiempo que ha celebrado la vuelta al colegio de sus hijos después de un verano que ha disfrutado especialmente junto a su familia.

"No sé si el mejor, pero desde luego uno de los mejores seguro", ha asegurado al ser preguntado por su situación personal. Una felicidad que también se refleja en su faceta como padre, especialmente tras el regreso de los pequeños a las aulas. "Muy contentos, la verdad, los niños felices en el cole. El verano ha sido largo, la verdad, pero ha sido espectacular, así que no tengo ninguna queja", ha explicado, satisfecho con los meses estivales que han pasado en familia.

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Más allá de su vida personal, el extenista también ha valorado el gran momento que atraviesa actualmente el tenis español. López ha destacado especialmente la aparición de Carlos Alcaraz y la progresión de Rafa Jódar, dos de las figuras llamadas a tomar el relevo de la generación encabezada por Rafa Nadal. "El tenis español está en un momento increíble. Pensaba mucha gente que cuando Rafa y la generación que la ha acompañado se retirara iba a haber un vacío, pero de repente surgió la figura de Alcaraz y ahora surgió la figura de Rafa Jódar, que también está a punto, llamando ya a la puerta del top ten", ha señalado.

Precisamente, al hablar de quién considera el mejor tenista de la historia, ha puesto sobre la mesa el debate entre Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer. Aunque reconoce que las estadísticas sitúan al serbio por encima en títulos importantes, su elección personal sigue siendo el manacorí. "En mi caso, mi preferencia siempre ha sido Rafa, no porque sea mi amigo, porque creo que dentro de todo lo que han hecho todos, él ha hecho cosas que no creo que se vuelvan a repetir ni en 100 años, ni en 200, ni en millones de generaciones", ha sentenciado.

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