Colombia trabaja sin interrupción por apagar un incendio en la turística Villa de Leyva

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Bogotá, 21 sep (EFE).- Las autoridades colombianas trabajan "sin interrupción" este lunes para apagar un incendio forestal que desde el sábado pasado ha consumido cerca de 300 hectáreas de vegetación en el turístico municipio de Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá (centro).

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) señaló que "la atención de la emergencia se mantiene sin interrupción" y que trabaja en articulación con otras autoridades.

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"El incendio permanece activo en el cerro de San Marcos, en la vereda (aldea) La Castellana. Según la evaluación preliminar, ha afectado aproximadamente 290 hectáreas", agregó el organismo en un mensaje publicado en X.

En la operación para extinguir el fuego trabajan cuatro helicópteros y más de 300 personas, entre bomberos, integrantes de organismos de socorro y miembros de la fuerza pública.

"Desde la Sala de Crisis Nacional mantenemos el monitoreo permanente y la coordinación de las capacidades requeridas. Seguiremos atendiendo la emergencia hasta lograr el control y la posterior liquidación del incendio", señaló la Ungrd.

Villa de Leyva, ubicado a unos 170 kilómetros de Bogotá sobre la cordillera Oriental colombiana, es uno de los municipios más turísticos del centro del país por su arquitectura de tipo colonial, sus calles de adoquines y su gigante Plaza Mayor.

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Justamente los videos publicados en redes sociales por habitantes y turistas del municipio desde la Plaza Mayor mostraban la magnitud del incendio, que estaba bastante cerca del área urbana, por lo que la Alcaldía ordenó la suspensión de actividades turísticas como cabalgatas y paseos en chivas (coloridos autobuses rurales típicos de Colombia) y cuatrimotos.

El fuego incluso se aproximó a zonas de interés natural y ha llevado a la evacuación preventiva de al menos un hotel, mientras organismos de seguridad y voluntarios trabajan en el rescate de animales afectados por las llamas.

"La situación de emergencia alrededor de Villa de Leyva, de alguna manera, está controlada. Tenemos el personal y las capacidades para que no se presente ninguna situación en el casco urbano, con ninguna vivienda. No tenemos daños estructurales en viviendas ni vías afectadas", expresó el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, a periodistas.

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Según distintos estudios, el actual fenómeno de El Niño va camino de convertirse en el más intenso desde 1950 y es probable que se prolongue hasta bien entrado 2027.

Este fenómeno de alcance global -debido a un calentamiento anormal de las aguas superficiales del Pacífico que altera patrones de viento, presión y precipitaciones- suele significar para amplias zonas de Colombia menos lluvia y más calor que el promedio.

El más reciente balance de la Ungrd señala que hay 27 incendios forestales en seguimiento en el país, de las cuales 19 permanecen activas y ocho han sido controladas, mientras que los incendios han afectado 119.569 hectáreas de cultivos y sistemas productivos.

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El gobernador Amaya señaló que "el fenómeno de El Niño no es un juego" e hizo un llamado a la ciudadanía para que "tenga cuidado, no se ponga a jugar con fuego, porque un incendio se puede salir de control", como el de Villa de Leyva, "en menos de nada". EFE

(foto)(video)