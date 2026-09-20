Merz califica de "desastre" el resultado en noreste alemán, pero rehúsa anunciar dimisión

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Berlín, 20 sep (EFE).- El canciller alemán y presidente de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Friedrich Merz, admitió este domingo que el resultado en las elecciones del estado federado nororiental de Mecklemburgo-Antepomerania, donde su fuerza habría obtenido solo entre un 5 % y un 5,5 %, es un "desastre", si bien se mostró luchador y rehusó anunciar su dimisión.

"El resultado en Mecklemburgo-Antepomerania no podemos maquillarlo. Es un desastre", dijo en la sede de la CDU en Berlín tras conocerse los primeros sondeos a pie de urna. EFE

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