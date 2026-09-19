Hallan material nazi en registro a colaborador de candidata de la ultraderecha en Berlín

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Berlín, 19 sep (EFE).- La policía de Berlín, tras registrar por orden judicial el domicilio de un colaborador de la cabeza de lista de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en las regionales de mañana, Kristin Brinker, encontró drogas y material de propaganda nazi, según el diario "Bild".

El registro había sido ordenado por sospecha de posesión ilegal de armas.

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"Nunca tuve indicios de que tuviera esa tendencia, Es sencillamente un coleccionista. Tenemos que esperar las investigaciones", dijo Brinker a "Bild".

El portavoz de la policía, Alan Bauer, dijo a "Bild" que había que analizar lo que se había encontrado para determinar su relevancia penal.

El sospechoso, identificado como Jürgen Sch., asegura haber encontrado las drogas en el envoltorio de un vinilo que compró en un rastro.

La AfD ocupa el tercer lugar en las encuestas de intención de voto para los comicios de mañana con un 18 % , por detrás de La Izquierda, que tiene un 21 %, y la Unión Cristianodemócrata (CDU), con un 20 %.

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Detrás de los ultraderechistas están Los Verdes, con un 15 %, y el Partido Socialdemócrata (SPD), con un 12 por ciento.EFE