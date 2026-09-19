Agencias

Muere un joven de 19 años tras salirse su vehículo de la carretera en Alhaurín el Grande

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Un joven ha perdido la vida esta pasada noche en Alhaurín el Grande (Málaga) tras salirse su vehículo de la carretera, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

Varios testigos informaron al 112 sobre las 23,00 horas de un coche que se había salido de la calzada, en la calle Río Guadalmedina, en el camino entre Alhaurín y Villafranco, con un persona herida en su interior que necesitaba asistencia sanitaria.

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Los ciudadanos explicaban en sus avisos que el turismo se había caído por un desnivel, han precisado en una nota, en la que han indicado que la sala coordinadora activó a los Bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES).

Según Emergencias 112, los sanitarios que se desplazaron al lugar del suceso solo pudieron certificar el fallecimiento del joven que tenía 19 años.

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