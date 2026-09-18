Un avión italiano es alcanzado durante un ataque en una base en Arabia Saudí sin daños

Guardar

Roma, 18 sep (EFE).- Un avión militar italiano que se encontraba en una base en Arabia Saudí fue alcanzado anoche durante un ataque a la base King Fahd di Taif, en Arabia Saudí, sin que se hayan producido otros daños humanos y materiales, informó el ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto.

"He seguido personalmente, con la máxima atención y en contacto con el Jefe del Estado Mayor de la Defensa , el general Luciano Portolano , la evolución de la situación en Arabia Saudí, y en particular en la base aérea de Taif, que ha sido blanco de varios ataques y donde hay personal italiano presente participando en la Operación Resolución Inherente", explicó el ministro.

PUBLICIDAD

Agregó que "ningún soldado italiano estuvo involucrado" y que el ataque, que se produjo en la noche del jueves, alcanzó "un avión italiano F-2000, que se encontraba dentro de la base, en una zona remota".

"No se han producido otros daños en los vehículos ni en la infraestructura utilizada por nuestro personal", declaró el ministro de Defensa.

Asimismo, el ministro afirmó que ha pedido a los altos cargos del Ejercito que "proporcionen una evaluación más exhaustiva , tras las ya realizadas en las últimas semanas, sobre la evolución de la situación , el estado de nuestro personal y las posibles opciones operativas".

PUBLICIDAD

Aseguró que se le han confirmado "que todas las medidas de seguridad para proteger al personal militar ya están en vigor desde hace tiempo". "La situación se está siguiendo con la máxima atención, con el objetivo de garantizar la plena protección de nuestro personal y actuar con la responsabilidad necesaria", agregó.

Tras conocerse el incidente, algunos miembros de la oposición pidieron una informativa del Gobierno sobre la seguridad de los militares italianos en la zona.

"En los últimos días se había denunciado abiertamente el riesgo de represalias inminentes de los hutíes contra esa base desde la que parten los ataques aéreos saudíes sobre Yemen. Una posibilidad anunciada por los propios mandos militares hutíes", declararon portavoces del Movimiento 5 Estrellas (M5S) en las comisiones de Defensa del Senado y de la Cámara de Diputados, que han recordado que llevan desde julio pidiendo un informe urgente al Gobierno sober este tema.

PUBLICIDAD

En concreto, los parlamentarios del M5S Bruno Marton y Arnaldo Lomuti denuncian que hasta ahora "el Gobierno ha permanecido en silencio e inerte" e instan a "acudir inmediatamente al Parlamento para informar y decidir qué medidas piensa adoptar antes de que, además de perder aviones de más de cien millones cada uno, se pierdan también vidas humanas". EFE