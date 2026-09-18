Termina sin acuerdo la reunión entre el Gobierno portugués y los sindicatos policiales

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Lisboa, 18 sep (EFE).- El Gobierno portugués y los representantes de las fuerzas de seguridad terminaron sin acuerdo la reunión del jueves sobre un complemento para los agentes destinados al control de fronteras, ante las objeciones sindicales a que su cobro implique perder otras compensaciones salariales.

El Ministerio de Administración Interna precisó este viernes, en un comunicado, que su propuesta contempla un suplemento de 160 euros en 2026, con efectos retroactivos a julio, que aumentaría a 230 euros en 2027.

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La medida está dirigida a los integrantes de la Unidad Nacional de Extranjeros y Fronteras (UNEF) de la Policía de Seguridad Pública (PSP) y de la Unidad de Control Costero y de Fronteras (UCCF) de la Guardia Nacional Republicana (GNR).

El presidente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Policía (ASPP/PSP), Paulo Santos, consideró insuficiente la propuesta porque los agentes que ingresen en la UNEF perderían complementos como los de patrulla o mando, según declaraciones a los periodistas recogidas por Diário de Notícias.

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De acuerdo con su estimación, para un agente procedente de patrulla la mejora efectiva rondaría los 70 euros, lo que, a su juicio, dificultaría atraer profesionales jóvenes y garantizar la estabilidad de la unidad.

Pese a la falta de entendimiento en la reunión, el Ministerio anunció que enviará en los próximos días el articulado de la propuesta a los sindicatos de la PSP y a las asociaciones profesionales de la GNR para que adopten una decisión final.

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El Ejecutivo defiende que el suplemento reconoce la especialización y la responsabilidad de las funciones fronterizas, que requieren formación específica, conocimientos técnicos y la aplicación permanente de legislación nacional y europea.

Entre esas tareas figuran la comprobación de documentos, la detección de fraudes, la consulta de bases de datos y la evaluación de las condiciones de entrada en el país, con decisiones que afectan a la seguridad interna y a la libertad de circulación.

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Según el Ministerio, la medida busca retener a profesionales cualificados y prevenir un nuevo deterioro de un servicio que considera estratégico para la seguridad, el turismo y la economía. La PSP opera en las fronteras aéreas y la GNR en las terrestres y marítimas. EFE