Telefónica, nuevo Partner Oficial del Espai Barça durante cinco años

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El FC Barcelona y Telefónica han firmado un acuerdo de colaboración por el que la compañía de telecomunicaciones se convierte durante cinco años en nuevo Partner Oficial del Espai Barça, un vínculo que incluye el suministro de diferentes servicios de conectividad en el Spotify Camp Nou.

El acuerdo contempla que Telefónica disponga de un palco en el Spotify Camp Nou y dé nombre a uno de los espacios Lounge que se están construyendo en el estadio, en una colaboración que para la compañía española refuerza su apoyo al mundo del deporte y a la ciudad de Barcelona, así como su "compromiso social y cultural más allá del negocio".

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En la firma del acuerdo participaron el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, con el objetivo de formalizar una alianza que permitirá dotar al nuevo Spotify Camp Nou de diferentes servicios de conectividad y avanzar en la transformación del estadio en una instalación "más conectada e innovadora".

Laporta destacó que este acuerdo con Telefónica supone incorporar al Espai Barça una "compañía de referencia" en el ámbito de la tecnología y las telecomunicaciones que "entiende la dimensión y la ambición del proyecto". "Esta colaboración nos permitirá seguir avanzando hacia un Spotify Camp Nou cada vez más conectado e innovador, y contribuirá a ofrecer las mejores experiencias a nuestros socios y socias y a nuestra afición en general", valoró.

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Por su parte, Ochoa subrayó que Telefónica reafirma su papel institucional como "motor de la economía española, su apoyo al mundo de la cultura y el deporte y su implicación con Catalunya y la ciudad de Barcelona". El año pasado, Telefónica invirtió 121 millones de euros en Catalunya, donde cuenta con más de un millar de empleados.