Los migrantes entran en el recurso del Puerto de Ceuta, tras una mañana de tensión y cargas durante su traslado

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Los migrantes procedentes de los asentamientos de las playas del Trampolín y Benítez han comenzado a entrar pasadas las 9:30 horas en el recurso provisional de acogida habilitado por el Gobierno en el Muelle de Poniente del Puerto de Ceuta, después de una mañana marcada por momentos de tensión durante el traslado y la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para contener a la multitud.

El acceso al dispositivo se está realizando de forma escalonada y en grupos reducidos, después de que los agentes establecieran un cordón policial para controlar a los migrantes concentrados en las inmediaciones de las naves industriales próximas a la zona portuaria. El Gobierno había diseñado el operativo con el objetivo de evitar avalanchas ante la previsión de una llegada masiva a un recurso con capacidad limitada.

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A su llegada, el personal encargado de recibir a los migrantes les coloca una pulsera azul y les proporciona agua y zumos en unas mesas instaladas a las puertas del recinto. Mientras continúa el acceso, varios operarios siguen trabajando en el interior de las carpas para completar la instalación del dispositivo, incluida la colocación de literas destinadas al alojamiento.

La jornada comenzó pasadas las 6:30 horas, cuando efectivos de la Guardia Civil se desplegaron en los asentamientos del Trampolín para comenzar a agrupar a los migrantes e iniciar su traslado. Al llegar la multitud procedente de esta zona a la playa de Benítez, miles de personas comenzaron a avanzar por la carretera en dirección al área industrial próxima al Puerto.

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El avance, inicialmente a pie, derivó en una carrera de parte de la multitud, que en un primer momento no pudo ser contenida por los agentes desplegados. La situación quedó controlada en las proximidades de la zona industrial, donde se incorporaron refuerzos de la Policía Nacional y se estableció un cordón policial para organizar el traslado.

MOMENTOS DE TENSIÓN Y CARGAS

Durante las primeras horas se produjeron momentos de tensión y cargas policiales para contener a parte de los migrantes y evitar que rebasaran el dispositivo de seguridad. Posteriormente, los agentes comenzaron a seleccionar grupos reducidos para acompañarlos hasta el recurso del Muelle de Poniente, donde el acceso se ha desarrollado de forma ordenada.

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El dispositivo de seguridad está integrado por unos 240 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil y cuenta con apoyo de drones. Según la Delegación del Gobierno, la Policía Nacional ha desplegado unos 170 efectivos, principalmente de la Unidad de Intervención Policial (UIP), mientras que la Guardia Civil participa con alrededor de 70 agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y de las Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC).

El recurso del Puerto tiene capacidad para unas 1.800 personas, mientras que el número de migrantes que permanecían en los asentamientos del Trampolín y Benítez se estima en más de 4.000. Esta diferencia entre la capacidad del dispositivo y el volumen de personas procedentes de los asentamientos había llevado al Gobierno a establecer un sistema de embolsamiento y traslado escalonado para evitar concentraciones y posibles avalanchas.

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Entre las personas trasladadas también hay menores de edad. Fuentes del Gobierno han señalado que no se les está dejando en la calle y que, mientras se determina una alternativa de alojamiento, se les permite permanecer en el recurso de adultos en coordinación con el área de Menores de la Ciudad Autónoma.