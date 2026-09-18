La CNMC aprueba la retribución definitiva para las gasistas hasta 2032 y se mantiene en el 6,46%

14/07/2026 Juan José Ganuza Fernández, candidato a presidente de la CNMC, a 14 de julio de 2026. ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA CANAL DE YOUTUBE DE CONGRESO

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado las circulares de metodología de retribución y para las tasas de retribución financiera (TRF) para el sector gasista para el próximo periodo regulatorio 2027-2032, manteniendo finalmente su propuesta inicial del 6,46% para las actividades de regasificación, transporte y gestión técnica del sistema gasista, mientras que mejora al 6,87% la correspondiente a la actividad vinculada a la distribución de gas de alquiler de contadores.

Estas circulares entrarán en vigor el próximo 1 de octubre, con el inicio el año gas, y han recibido su aprobación tras seguir un procedimiento "garantista y participativo", con consultas previas y trámites de audiencia pública, así como tras recibir los correspondientes informes previos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y recabar los dictámenes del Consejo de Estado, indicó el regulador.

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En el caso concreto de las actividades de regasificación, transporte y gestión técnica del sistema -realizadas por Enagás, Redexis o Naturgy, principalmente- se fija una tasa de retribución financiera del 6,46%, manteniéndose así la propuesta inicial de abril del regulador.

Para su cálculo, se ha aplicado la metodología establecida en la Circular 2/2019, modificada mediante la circular 9/2025, que es común con las actividades de transporte y distribución de electricidad, y que se basa en el WACC (Coste Medio Ponderado del Capital).

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Esta tasa de retribución financiera para el transporte y regasificación de gas natural es 12 puntos básicos inferior al de transporte y distribución de electricidad, que se situó a finales del año pasado en el 6,58% para el periodo regulatorio 2026-2031.

El organismo presidido por Juan José Ganuza señaló que esta diferencia en el resultado se debe al decalaje de un año en el periodo de cálculo, así como a los diferentes valores de ciertos coeficientes empleados en el cálculo de la tasa "que reflejan la distinta situación entre las actividades reguladas del sector eléctrico y del sector del gas, con menor necesidad de inversión y un inmovilizado decreciente en el sector del gas natural".

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Con respecto a las actividades vinculadas a la distribución de gas natural -que realizan, principalmente, Naturgy, a través de Nedgia, así como Madrileña Red de Gas, Redexis, Gas Extremadura, Disa o Domus Mil Natural-, en concreto para la actividad de contadores de gas, se establece una tasa de retribución financiera del 6,87%. En este caso, la CNMC si que ha modificado al alza su propuesta, siendo así 20 puntos básicos más elevada del 6,67% que fue sometido a trámite de audiencia, habiéndose considerado parte de las alegaciones de los agentes respecto al coeficiente beta.

Estas tasas mejoran las que existen para el actual periodo regulatorio (2021-2026), que, en el caso de la regasificación y transporte de gas natural es del 5,44% y, para la distribución, se sitúa en el 5,83%.

DEFIENDE QUE SE INCENTIVA ADECUADO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS.

En lo que respecta a la circular que regula la metodología de retribución de la actividad de transporte y regasificación de gas para el siguiente periodo regulatorio, la CNMC consideró que el nuevo marco retributivo "incentiva el adecuado mantenimiento de las infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad del suministro, al tiempo que promueve la descarbonización del sector".

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En este sentido, el regulador señaló que circular mantiene el modelo retributivo vigente y tiene en cuenta la evolución de la demanda de gas, garantiza una retribución suficiente para cubrir los costes de una empresa eficiente y bien gestionada, preservando al mismo tiempo la competitividad de los peajes.

Como principales novedades en la circular se actualizan los valores unitarios de inversión y operación y mantenimiento (O&M) para el periodo 2027-2032 y se refuerzan los incentivos para la extensión de la vida útil de las infraestructuras.

También se incorporan incentivos a la inyección de gases renovables en redes de transporte, así como para la adquisición eficiente de ciertos suministros y costes y para fomentar la valorización de los activos en el caso de empresas muy amortizadas.

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Igualmente, se agiliza el procedimiento para reconocer costes de operación activados (COPEX) durante el periodo retributivo y se elimina la Retribución por Continuidad de Suministro.

ELIMINA INCENTIVOS A GASIFICACIÓN Y FOMENTA DESCARBONIZACIÓN DEL SECTOR.

En lo que se refiere a la circular para la metodología de retribución de la actividad de distribución de gas para el periodo 2027-2032, el regulador estimó que este nuevo marco mantiene una retribución basada en la actividad, elimina los incentivos a la gasificación y fomenta la descarbonización del sector.

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Asimismo, subrayó que favorece el mantenimiento de las redes existentes ante una evolución de la demanda decreciente, preservando igualmente la competitividad de los peajes.

Como principales en el marco se extiende la retribución base del regulatorio 2021-2026 al nuevo periodo regulatorio, el incentivo a municipios de gasificación reciente desaparece y se actualiza el valor de los parámetros retributivos de mercado para ajustarlos a la evolución de los precios.

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Además, see limita la variación de la retribución paramétrica a -5,46% y +10% de la retribución base, se incorporan dos nuevos términos que incentivan la inyección de gases renovables directa e indirecta en redes de distribución, así como un nuevo concepto retributivo dirigido a la digitalización, ciberseguridad y la reducción de las emisiones de metano de las redes de distribución.

También desaparecen la retribución transitoria y otros elementos temporales de la circular 4/2020 y se refuerzan las obligaciones de información de las empresas reguladas.

No obstante, estas circulares no han contado con la unanimidad dentro del seno de la CNMC, ya que las correspondientes a la metodología de retribución del transporte y regasificación y la de la distribución han tenido tres votos particulares cada una, mientras que la de la tasa de retribución financiera ha tenido otros dos.

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