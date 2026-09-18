Agencias

Controladores del aeropuerto belga de Charleroi continuan con una huelga de 24 noches

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Bruselas, 18 sep (EFE).- Los controladores aéreos de la empresa Skeyes siguen en huelga este viernes en el aeropuerto belga de Charleroi, que se prevé pueda llegar a prolongarse hasta 24 noches consecutivas y afectar a aproximadamente 832 vuelos y 16.000 pasajeros.

Más de 40 vuelos ya aparecen como cancelados desde el inicio de la huelga el pasado miércoles y se espera que otra veintena sean cancelados hoy, según medios locales.

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Asimismo, el aeropuerto prevé que el sábado se tengan que cancelar otros 46 vuelos a causa de la paralización, informó el viernes un portavoz.

La huelga se extenderá hasta el próximo 10 de octubre, desde las 22:00 y hasta las 8:00 horas, un total de 24 noches seguidas.

Se estima que unos 832 vuelos podrían verse afectados por la interrupción, lo cual también afectaría a más de 160.000 pasajeros en las próximas semanas.

Los controladores aéreos belgas exigen así la revalorización de las primas nocturnas, que los sindicatos desean equiparar a las de los controladores aéreos que operan en Lieja. La dirección se opone a ello, alegando que el aumento solicitado supone un incremento del 160 %, apuntó la agencia de noticias Belga. EFE

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