British Airways aumenta un 25% su capacidad en Latinoamérica e inaugura vuelos a Tanzania para verano de 2027

29/11/2025 An elephant emerges from the jungle with Mount Kilimanjaro in the background. ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA TATYANA_DRUJININA

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British Airways, aerolínea del grupo IAG, ha anunciado un aumento del 25% de su capacidad hacia Latinoamérica y la incorporación de Tanzania como nuevo destino para la próxima temporada de verano de 2027, según un comunicado.

La expansión en Latinoamérica se traducirá en vuelos directos a Buenos Aires (Argentina) y conexión a Santiago (Chile) y un mayor número de plazas a Río de Janeiro (Brasil), además de la ampliación de los vuelos a San José (Costa Rica) para que operen durante todo el año.

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Con respecto a Tanzania, la compañía británica lanzará vuelos tres veces por semana desde el aeropuerto londinense de Gatwick, con escala en Kilimanjaro y conexión con Zanzíbar. Estas conexiones comenzarán el 29 de mayo y se extenderán durante la temporada estival hasta el 31 de octubre.

Otros cambios adicionales destacados serán los aumentos de frecuencia desde el aeropuerto de Heathrow con Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y Las Vegas (Estados Unidos), que pasarán de siete a diez y de 13 a 14, respectivamente.

Además, la ruta Gatwick- Barbados, que se inaugura este octubre, continuará durante la temporada de verano de 2027, incluyendo conexiones a Granada, Guyana y Tobago. Mientras, la conexión atwick- Santa Lucía seguirá operando como servicio directo, con cuatro salidas semanales durante el verano de 2027.

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