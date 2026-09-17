Liderato de Nico y el Juventus, frustración de la Real Sociedad y batacazo del Marsella

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Madrid, 17 sep (EFE).- El 4-1 del Sparta Praga del miércoles era el resultado a batir este jueves de la primera jornada de la Liga Europa, sobrepasado con autoridad por el Juventus, desatado por el argentino Nico González y líder de la clasificación por el 5-0 al NEC Nimega, entre las derrotas de la Real Sociedad, sin pegada, y del Marsella, goleado por el Besiktas.

Ganadores ya el miércoles el Omonia, por 1-0 contra el Celta; el Benfica, por 0-2 al Milan; el Sparta Praga, el Bayer Leverkusen, el Olympiacos, el Olympique Lyon y el Sunderland, este jueves se sumaron con tres puntos otros siete equipos, además de los citados Juventus y Crystal Palace: el Ferencvaros, el OFI Creta, el Salzburgo, el Union Saint-Gilloise, el Torreense, el Bournemouth -ante la Real Sociedad- y el Besiktas.

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Derrotado el Milan por 0-2 por el Benfica el miércoles, Italia salvó el honor por el Juventus, por una victoria a toda velocidad, construida por Nico González, que marcó el 1-0 en el minuto 9. También fue objeto del penalti que significó el 3-0, transformado por Nick Woltemade desde los once metros, en el 35. El 2-0 fue de Kerim Alajbegovic. El 4-0, que lo aupó a la primera posición, fue de Zeki Celik, ya en el tramo final del encuentro.

Y el 5-0, redondeado por Randal Kolo Muani, sobrepasó en el liderato al Sparta Praga, al que bajó al segundo escalón, como el Crystal Palace, que también se impuso sin sobresaltos, con la autoridad esperada, al Lech Poznan (4-0), con tres goles en los primeros 34 minutos. El 1-0 fue de Yeremy Pino, el 2-0 de Chris Richards y el 3-0 de Jorgen Strand Larsen de penalti. El 4-0, ya en el tramo final, fue de Eddie Nketiah. Es segundo.

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Junto a ellos, con tres puntos y 3-0 a favor, está el Union Saint-Gilloise, que doblegó 0-3 al Viktoria Plzen. También vencieron el Ferencvaros, por 1-3 al Celtic en Glasgow, y el Torreense. El equipo portugués empezó con una victoria 1-2 contra el Lillestrom, con los goles de los españoles Alejandro Alfaro y Manuel Pozo. Juega en la segunda división lusa.

La Real Sociedad empezó con derrota. El campeón de la Copa del Rey española entró en juego con dos goles en contra casi de inmediato. En 20 minutos caía por 0-2 contra el Bournemouth, con los aciertos de Justin Kluivert y Rayan, el joven atacante brasileño por el que el club inglés pagó casi 30 millones de euros al Vasco de Gama el pasado enero. El 1-2 fue de Sergio Gómez, entre la frustración local por las paradas de Djordje Petrovic. Le faltó pegada a la Real.

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También cayó el Marsella, derrotado por 4-1 por el Besiktas. El equipo turco, con Dusan Vlahovic en el ataque, se impuso con los goles de Ilhan Fakili, Vaclav Cerny, el panameño Michael Murillo y Ernest Poku, para dejar con cero puntos al conjunto francés, al igual que el Hoffenheim, que perdió por 2-0 con el OFI Creta.