La Fiscalía portuguesa investiga la muerte del líder de la comunidad ucraniana

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Lisboa, 17 sep (EFE).- La Fiscalía portuguesa ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de Pavlo Sadokha, presidente de la Asociación de los Ucranianos en Portugal, según informaron este jueves medios portugueses.

Sadokha, de 56 años, fue encontrado sin vida en un alojamiento del Algarve, adonde se había desplazado por motivos profesionales, de acuerdo con las informaciones publicadas.

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Los primeros exámenes realizados en el lugar no han revelado indicios de delito ni de la intervención de terceras personas, si bien la Fiscalía ha abierto diligencias para determinar las circunstancias del fallecimiento y fueron practicados una autopsia y análisis toxicológicos, cuyos resultados no han sido divulgados.

EFE solicitó información a la Procuraduría de la República de la Comarca de Faro para confirmar la apertura de la investigación, la participación de la Policía Judicial y la existencia de posibles indicios criminales, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

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La muerte de Sadokha fue comunicada por la Asociación de los Ucranianos en Portugal y confirmada por el Congreso Mundial Ucraniano, organización de la que era vicepresidente para Europa del Sur.

Sadokha, una de las principales voces de la comunidad ucraniana en Portugal, destacó por su defensa de Ucrania y por la organización de actos de apoyo al país desde el comienzo de la invasión rusa en febrero de 2022. EFE

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