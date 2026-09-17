India tomará "todas las medidas necesarias" para protegerse ante posibles sanciones de EEUU al petróleo ruso

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Las autoridades de India han señalado este jueves su compromiso con la seguridad energética nacional, incidiendo en que trabajarán para diversificar su suministro pero que tomarán "todas las medidas necesarias" para proteger sus intereses, tras aprobarse en la Cámara de Representantes de Estados Unidos una ley para poder sancionar a los países que compren energía rusa como represalia a la guerra de Ucrania.

"El Gobierno de India toma nota de la aprobación de la ley de sanciones a Rusia e Irán en el Congreso de los Estados Unidos. Estamos siguiendo de cerca la evolución de esta cuestión", ha indicado el Ministerio de Exteriores indio en un mensaje en redes sociales.

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En el mismo, ha insistido en que el firme compromiso de garantizar la seguridad energética de los 1.400 millones de ciudadanos indios, por lo que ha recalcado que India "seguirá haciéndolo mediante la diversificación de las fuentes de suministro y en función de la evolución de la dinámica del mercado".

AVISA DE IMPLICACIONES BILATERALES E INTERNACIONALES

Nueva Delhi ha advertido de que las sanciones tienen "posibles implicaciones, no solo para las relaciones bilaterales, sino también para el mercado energético internacional".

La diplomacia india ha recalcado así que en encuentros internacional al más alto nivel ha dejado clara su determinación para "adoptar todas las medidas necesarias para proteger sus intereses comerciales y económicos". "El Gobierno colaborará estrechamente con los organismos comerciales e industriales indios para hacer frente a las implicaciones de estos acontecimientos", ha añadido.

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El proyecto aprobado por la Cámara de Representantes amplía las competencias del presidente de Estados Unidos en materia de aranceles para aumentarlos hasta el 100% del valor de todos los productos importados a Estados Unidos desde un país que figure entre los cinco mayores importadores de petróleo crudo o gas natural de origen ruso.