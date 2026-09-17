Estados Unidos destina 960 millones de euros a la modernización de sus aeropuertos

06/06/2022 Nueva terminal 1 del aeropuerto JFK EUROPA ESPAÑA ECONOMIA FERROVIAL

Guardar

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy, ha anunciado la asignación de 1.100 millones de dólares (unos 960 millones de euros) destinados a la modernización de la infraestructura aeroportuaria del país.

Los fondos, gestionados a través de la Administración Federal de Aviación (FAA), se articularán en 280 subvenciones repartidas entre recintos aeroportuarios de 46 estados y tres territorios, con un enfoque prioritario en la mejora de la seguridad operativa y la ampliación de terminales.

PUBLICIDAD

Entre las principales partidas destaca una inversión de 10,9 millones de dólares (9,5 millones de euros) para equipar a 3.000 vehículos de servicio en 61 aeropuertos con tecnología VMAT (Transmisores de área de movimiento de vehículos).

Este sistema permitirá a los controladores aéreos monitorizar en tiempo real el tráfico de vehículos terrestres en pistas y calles de rodaje, reduciendo el riesgo de incursiones en superficie en un entorno operativo cada vez más complejo.

Asimismo, la partida presupuestaria del Programa de Mejora de Aeropuertos (AIP) contempla asignaciones clave como 30,7 millones de dólares (26,76 millones de euros) para la reconstrucción de pistas en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, 43 millones de dólares (37,49 millones de euros) para mitigación de impacto acústico en 12 instalaciones, 18,9 millones (16,48 millones de euros) para la expansión de la terminal de Shreveport (Luisiana) y 11,5 millones de dólares (10,03 millones de euros) para una nueva torre de control en Mankato (Minnesota).

PUBLICIDAD

El titular de la cartera de Transporte ha remarcado que esta inyección de capital busca elevar los estándares de seguridad aeroportuaria e incorporar servicios dirigidos a mejorar la experiencia del viajero.

Por su parte, el administrador de la FAA, Bryan Bedford, ha subrayado que los recursos permitirán acelerar el despliegue de herramientas tecnológicas estratégicas para optimizar la gestión del espacio aéreo nacional.