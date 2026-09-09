Sabalenka y Pegula vuelven a citarse en la primera semifinal del US Open

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La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka se ha metido este martes en la semifinal del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada y que se disputa en superficie dura, tras imponerse en su duelo de cuartos de final a la checa Linda Noskova (7-6(1), 3-6, 7-6(7)), y se buscará un puesto en la final ante la estadounidense Jessica Pegula, que ganó a su compatriota Emma Navarro también en tres sets (3-6, 6-4, 6-3).

La vigente campeona del US Open sigue adelante. Sabalenka sobrevivió a un intenso partido ante Noskova que se decidió en el 'supertie-break' del tercer set, después de que la bielorrusa se hubiera adjudicado la primera manga, también en la muerte súbita, y la checa hubiera igualado el partido en un segundo set que fue superior. Así, mantiene intactas sus opciones de ser la tercera mujer que consigue en la 'Era Open' tres títulos consecutivos tras Chris Evert y Serena Williams.

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Su rival por un puesto en la final será Jessica Pegula, que por tercer año consecutivo estará entre las cuatro mejores tenistas del cuadro femenino del US Open. Será la tercera oportunidad que tendrá la estadounidense de ganar a la número uno del mundo, ya que en las dos últimas ediciones --final en 2024 y semifinal 2025-- el triunfo cayó del lado de la bielorrusa.

La buena noticia para Pegula es el buen momento que está atravesando, y prueba de ello es la remontada en cuartos ante Emma Navarro. Un partido en el que consiguió hasta 31 golpes ganadores y estuvo más sólida que de costumbre con su saque, sobre todo en el segundo y tercer parcial en los que solo concedió un juego al resto. Además, la última vez que se vieron las caras, el triunfo fue para Pegula, en las semifinales del WTA 500 de Berlín.

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