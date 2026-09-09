Rockhopper y Navitas caen con fuerza en bolsa tras el anuncio de sanciones de Argentina

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Madrid, 9 sep (EFE).- Rockhopper y Navitas, las dos empresas que desarrollan Sea Lion, el proyecto de explotación "offshore" en Malvinas, acumulan importantes caídas en bolsa tras el anuncio del presidente argentino, Javier Milei, de que endurecerá las sanciones contra las compañías que operen en el archipiélago sin autorización.

El pasado 3 de septiembre, Milei anunció que sancionará a aquellas empresas que exploten recursos naturales en las islas Malvinas, bajo ocupación británica y cuya soberanía reclama el país suramericano, y que construirá una base militar en uno de los puntos continentales más cercanos al archipiélago del Atlántico sur.

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"Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las islas Malvinas sin autorización argentina", dijo Milei.

Milei se refirió en particular al proyecto de extracción de crudo en las islas de la compañía israelí Navitas y la británica Rockhopper, que podría marcar el inicio de la explotación petrolera en el archipiélago ocupado por el Reino Unido desde 1833.

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Tras este anuncio, los títulos de la británica Rockhopper Exploration acumulan unas caídas superiores al 6 % en la Bolsa de Londres.

Por su parte, los títulos de la compañía israelí Navitas Petroleum, que es la operadora del proyecto, pierden el 3,5 % de su valor en la Bolsa de Tel Aviv.

Ambas compañías, tras varias sesiones en rojo, rebotan este miércoles en sus respectivos mercados, con ganancias del 0,15 % en el caso de la británica, y de más del 1 % en el caso de Navitas Petroleum. EFE