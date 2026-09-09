La familia de Rocío Jurado, con Gloria Camila, Ortega Cano y Amador, escenifican su unión en un día muy especial

09/09/2026 David Flores, Gloria Camila, Gloria Mohedano, Ortega Cano y Amador viendo la procesión de la Virgen de Regla desde el balcón de la casa familiar de Rocío Jurado EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Día marcado en rojo para Chipiona y especialmente para la familia de Rocío Jurado, ya que este martes 8 de septiembre han celebrado a su patrona, la Virgen de Regla, con la tradicional procesión por las calles de la localidad gaditana. Y como no podía ser de otra manera, a pesar de los rumores de distanciamiento entre José Ortega Cano y Amador Mohedano después de que el hermano de la 'más grande' revelase que su matrimonio no fue precisamente un 'camino de rosas' y fue testigo de varios desencuentros, el mediático clan ha presumido una vez más de ser una auténtica piña desde el balcón de la casa familiar.

Entre los asistentes a esta cita tan especial que la icónica cantante de 'Como una ola' -de la que se han cumplido 20 años de su muerte- nunca se perdía, su viudo, su hija Gloria Camila, sus hermanos Amador y Gloria Mohedano, sus cuñados José Antonio Rodríguez, Mari Carmen Ortega Cano y Aniceto, su nieto David -hijo de Rocío Carrasco y Antonio David Flores- , o su sobrino Salvador (hijo de Amador y Rosa Benito), que derrochando unión y complicidad han presenciado emocionados el paso de la Virgen por debajo de su casa.

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Especialmente cercanos, Ortega Cano y el hermano de Rocío, a los que se ha visto charlando en varios momentos de la jornada de lo más sonrientes ante la orgullosa mirada de Gloria Camila, dejando claro que los rumores de que la artista quería divorciarse del torero -desmentidos por Amador- no han afectado en absoluto a su relación.

Una cita ineludible para la familia Mohedano en el que sin embargo ha habido varias ausencias destacadas; por un lado, la de Rosa Benito, que se encuentra ya en Honduras para concursar en 'Supervivientes All Stars 3'. Y por el otro, y la más sorprendente teniendo en cuenta que sí estaba su hermano David, la de Rocío Flores, que ha compartido historias en su cuenta de Instagram desde Málaga sin aclarar por qué no ha acudido junto al resto del clan al día grande de Chipiona. Sin embargo, a nadie ha cogido por sorpresa que Rocío Carrasco haya evitado el reencuentro después del documental sobre su madre en el que ha 'ignorado' a toda su familia, con los que no tiene relación desde hace años.

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"Un día muy especial para toda la familia, la verdad es que sí. Ahí estamos todos, y siempre con ilusión" ha expresado Amador, revelando que a pesar de que sigue con sus problemas de espalda -por los que tuvo que ser ingresado hace un año- "estoy un poco fastidiado pero bien". "Siempre tengo añoranza, esto trae muchos recuerdos. Pero bueno, siempre tratamos de, un día como hoy, reunirnos la familia y recordar" ha reconocido, asegurando que lo único que le ha pedido a la Virgen es "salud".

Y mientras Ortega Cano y Gloria Camila no se han detenido con la prensa al llegar justos de tiempo para coger posiciones en el balcón, sí lo ha hecho Mari Carmen Ortega, que emocionada ha confesado que es una tarde "muy emotiva porque la Virgen de Regla significa mucho para todos. Para Rocío significó mucho y ella, por lo menos a mí, desde que vine a Chipiona me lo transmitió". "Ella estaba ahí en su rincón, su lugar sigue estando ahí, y entonces la recordamos mucho más. Es un día muy importante" ha añadido.

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