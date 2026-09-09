Imaz (Repsol) asegura que están "completamente comprometidos con Venezuela": "Estamos invirtiendo"

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El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha asegurado que en la compañía que dirige están "completamente comprometidos con Venezuela".

"La situación, tímidamente, en el ámbito social y económico, empieza a mejorar, la producción de hidrocarburos empieza a aumentar, que es el gran ingreso fiscal que tiene el país, y Repsol, evidentemente, está invirtiendo, estamos comprometidos", ha manifestado durante su participación este miércoles en el 'XI Foro Energía' de 'elEconomista.es'.

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En este sentido, el directivo vasco ha señalado que están con el "ánimo de seguir produciendo el gas que sostiene el sistema eléctrico del país y además tratando de incrementar la producción de hidrocarburos".

Respecto a la contribución de la petrolera española al sistema eléctrico venezolano, Imaz ha declarado que es "muy importante, ya que estabiliza el país". "Nosotros producimos con Eni el 60% del gas que estabiliza el país; esto es muy importante porque imagínense las situaciones humanitarias que hubiese habido si esto no hubiese funcionado", ha manifestado.

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Por otra parte, en cuanto al aumento de la producción de hidrocarburos, el directivo ha expresado que forma parte de una "estrategia en la que haya ingresos fiscales, el país se estabilice y vaya avanzando en la senda del desarrollo social, económico y político".

"Estamos completamente comprometidos", ha reiterado, destacando que gracias a la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la detención del entonces presidente del país, Nicolás Maduro, "se abrió la puerta a una Venezuela mejor".