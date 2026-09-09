Chrome adopta el ciclo de actualización de dos semanas con la llegada de la versión 153

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Google Chrome ha adoptado oficialmente un ciclo de actualización de dos semanas con el lanzamiento de la versión 153, para facilitar el acceso a las novedades de rendimiento, capacidades y correcciones.

A partir de este martes, y coincidiendo con la disponibilidad de Chrome 153, Google lanzará una versión beta y estable de su navegador cada dos semanas, frente al calendario de cuatro semanas que seguía hasta ahora.

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El cambio, anunciado a principios de año, responde a su intención de "satisfacer las demandas de la Web moderna", con el objetivo de "garantizar que los desarrolladores y los usuarios tengan acceso inmediato a las mejoras de rendimiento, las correcciones y las nuevas capacidades más recientes".

De esta forma, con la llegada de la versión estable de Chrome 153, Google tiene en su hoja de ruta el lanzamiento de Chrome 154 previsto para el 22 de septiembre, en lugar del 20 de octubre, como ocurriría con el plan de actualización anterior.

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El cambio de ciclo se aplica a las modalidades de Chrome para ordenador (Windows, Mac y Linux), iOS y Android.

Aparte, Google ha corregido 230 vulnerabilidades con Chrome 153, cinco de ellas de gravedad crítica. Una de gravedad media, registrada como CVE-2026-87491, de escritura fuera de límites en V8, se encuentra en explotación activa.