Shein cae un 5,15 % en su segunda jornada de cotización tras salir a bolsa en Hong Kong

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Shanghái (China), 2 sep (EFE).- La plataforma de 'moda rápida' Shein cayó este miércoles un 5,15 % en la Bolsa de Hong Kong, donde ayer ya había bajado un 0,12 % en su esperado debut bursátil tras años de vaivenes, planes frustrados para vender acciones en Nueva York y Londres y un desplome multimillonario de su valoración.

Los títulos cerraron este miércoles en 46 dólares hongkoneses (5,87 dólares, 5,06 euros), lo cual supone una bajada acumulada del 5,27 % frente al precio inicial que había fijado la compañía para la venta de 280 millones de participaciones a cambio de unos 1.735 millones de dólares.

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La operación se tradujo asimismo en una valoración de 26.305 millones de dólares para la compañía, muy por debajo de los 98.200 millones que llegó a registrar en 2022, tras su antepenúltima ronda de financiación, y de rivales como la española Inditex o la japonesa Fast Retailing (Uniqlo).

Para compensar a sus apoyos financieros, Shein aprobó pagos por más del doble de lo recaudado, unos 3.500 millones de dólares, en acciones y efectivo en el marco de su salida a bolsa; según la prensa económica local, la compañía la 'forzó' también para atajar el riesgo de que estos canjeasen sus inversiones, una opción que quedaba suspendida si culminaba esta oferta pública.

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La salida a bolsa de Shein llega después de sus planes frustrados para vender acciones en Nueva York y Londres, en este segundo caso por la intervención en última instancia de los reguladores chinos, lo cual hizo que finalmente optara por Hong Kong como término medio entre los inversores internacionales y las autoridades de su país de origen.

Aranceles y competencia

Además, la plataforma afronta un gran problema en dos de sus principales mercados, Estados Unidos (un 24 % de sus ingresos) y Europa (35 %), ya que ambos territorios han anulado las exenciones arancelarias a paquetes pequeños que habían facilitado la penetración de la compañía: en el país norteamericano, sus ingresos ya cayeron un 14 % en el primer trimestre.

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En ambos casos, la respuesta ha sido trasladar el sobrecoste a sus compradores, anticipando por tanto una reducción de las ventas, para proteger unos márgenes que en términos netos ya cayeron del 8,7 al 4,9 % en 2025 ante un mayor gasto en logística y mercadotecnia, esto último quizá debido a la creciente competencia en su sector por parte de la también china Temu o de rivales tradicionales como Inditex.

En cualquier caso, Shein sigue siendo uno de los grandes nombres del sector mundial de la ‘moda rápida’, al situarse en la tercera posición con una cuota del 1,9 %, tan solo por detrás de Nike (3 %) e Inditex (2,5 %), según datos de la consultora china CIC, que cifra en 1,7 billones de dólares el valor total de este mercado.

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La actual Shein fue fundada en 2012 como ‘SheInside’ -nombre que cambió por el actual tres años más tarde- por Chris Xu, quien sigue siendo su consejero delegado y que hasta este mismo año se había resistido a llevar a cabo apariciones públicas.

La explosión de Shein llegó con el auge del comercio electrónico durante la pandemia de la covid-19, aunque su éxito también la puso en el punto de mira de un gran escrutinio a cuenta de su impacto ambiental y laboral, la venta de productos ilegales o prácticas comerciales engañosas.

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