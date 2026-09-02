Philippos de Grecia y Nina Flohr anuncian el nacimiento de su primer hijo mediante gestación subrogada

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La Familia Real griega está de enhorabuena, ya que tal y como han anunciado a través de un comunicado, el hijo menor del Rey Constantino -hermano de la Reina Sofía, fallecido en enero de 2023- y de la Reina Ana María de Grecia, Philippos, y su mujer Nina Flohr han sido padres de su primer hijo a punto de cumplir su quinto aniversario de boda. Un niño que nació hace más de un mes en Estados Unidos mediante un vientre de alquiler y al que han llamado Kimon Thomas Constantinou.

"Philip De Gres y su esposa, Nina, anuncian con gran alegría el nacimiento de su primer hijo, Kimon Thomas Constantinou, el 27 de julio de 2026 en los Estados Unidos de América. Kimon nació mediante gestación subrogada. Nina y Philip expresan su sincero agradecimiento a la madre subrogada y a su familia, quienes hicieron posible el nacimiento de su hijo. Philip y Nina están disfrutando de estas primeras semanas tan especiales junto a Kimonas y están profundamente felices de comenzar, junto a su hijo, este nuevo capítulo en la vida de su familia" reza el texto que ha compartido la Casa Real en su web oficial.

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El primer hijo de la pareja, el primero en nacer mediante gestación subrogada en la Familia Real helena, es el décimo nieto para la Reina Ana María, que precisamente hace unos días reunió a toda su familia en la celebración de su 80 cumpleaños en Atenas, y su triple nombre tiene un significado muy especial. Kimon, profundamente arraigado a la historia y a la cultura clásica griega ya que evoca la figura de Cimón, uno de los generales y estadistas más famoso de la Atenas del siglo V a.C; Thomas, por su parte, es un homenaje a su abuelo paterno, ya que el padre de Nina -dueño de una compañía de jets privados- se llama Thomas Flohr; y el tercero y último Constantinou, significa "hijo o descendiente de Constantino", lo que sin duda es un tributo al padre de Philippos.

Los ahora papás se dieron el 'sí quiero' por lo civil en diciembre de 2020 en St. Moritz, y un año después, el 12 de diciembre de 2021, lo hacían por todo lo alto en la catedral ortodoxa de Santa María de la Anunciación de Atenas con la presencia de numerosos miembros de la realeza europea.

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