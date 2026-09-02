Nigeria confirma la retirada de 200 militares de EEUU tras una misión contra el terrorismo

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Nairobi, 2 sep (EFE).- El Ejército de Nigeria ha confirmado la retirada del país de unos 200 efectivos militares desplegados por EE.UU. en el marco del refuerzo de la cooperación bilateral en materia de defensa desde finales de 2025, con el objetivo de impulsar la lucha contra el terrorismo yihadista que golpea el norte del país africano.

"Las Fuerzas Armadas de Nigeria desean aclarar que la retirada de aproximadamente 200 efectivos estadounidenses no debe interpretarse como una ruptura o terminación de la asociación de seguridad entre EE.UU. y Nigeria", dijo en una comparecencia en la capital, Abuya, el portavoz del Ejército nigeriano, general de división Samaila Uba.

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Según reportaron medios locales a última hora del martes, Uba destacó que "la colaboración entre Nigeria y EE.UU. ha seguido dando resultados valiosos en la lucha contra el terrorismo y otras amenazas transnacionales a la seguridad", si bien "la responsabilidad de la defensa de Nigeria y la protección de sus ciudadanos recae principalmente en las fuerzas de seguridad nigerianas".

"Nuestra cooperación con EE.UU. está diseñada para reforzar nuestras capacidades mediante el intercambio de información de inteligencia, la formación, la asistencia técnica y otras formas de cooperación militar profesional", detalló.

Uba añadió que la relación de seguridad entre Nigeria y EE.UU. sigue siendo "duradera" y expresó su esperanza de que "continúe la cooperación en áreas de interés mutuo".

A principios del pasado febrero, el Mando Militar de EE.UU. en África (AFRICOM) informó del despliegue en Nigeria de un pequeño contingente militar estadounidense, en el primer reconocimiento público de presencia de sus fuerzas desde que, en diciembre de 2025, Washington apoyó unos ataques aéreos contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI) en este país africano.

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Días después, las Fuerzas Armadas nigerianas anunciaron la llegada al país de unos cien efectivos militares de EE.UU., tras una solicitud formal del país africano a Washington; al detallar que ese personal incluía técnicos que desempeñarían funciones de asesoramiento y formación, y que no constituían fuerzas de combate.

Antes de los bombardeos del pasado diciembre, EE.UU. y Nigeria acordaron en noviembre crear un grupo de trabajo conjunto para impulsar la formación, el intercambio de inteligencia y las operaciones antiterroristas.

Estas iniciativas se produjeron tras tensiones generadas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, acusara al Gobierno nigeriano de permitir una supuesta matanza de cristianos y amenazara con una posible intervención militar, mientras Abuya negó que ésa fuera "la realidad sobre el terreno".

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El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Asimismo, en el noroeste, Lakurawa -grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP)- también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años. EFE