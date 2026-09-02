Mónica García insiste en descartar el "colapso sanitario" en Ceuta y reconoce el "sobreesfuerzo" de los profesionales

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha aseverado que Ceuta enfrenta una "emergencia humanitaria de primer orden" tras la entrada masiva de personas migrantes, pero ha insistido en descartar el "colapso sanitario", para lo que ha defendido el trabajo de su departamento y de los profesionales sanitarios, que ha reconocido que están realizando un "sobreesfuerzo".

"En Ceuta hemos tenido una situación de tensión asistencial, sin lugar a dudas, pero hemos desplegado mecanismos y recursos (...) no solamente del Ministerio, hablo de los directivos, de los jefes de servicio, de los profesionales que están ahí a pie de cama, al pie de Urgencia, al pie del centro de salud, que han hecho un trabajo absolutamente excelente para que esto no se convirtiera en un colapso", ha afirmado este miércoles en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

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García ha asegurado que su ministerio trabaja "desde el principio" en coordinación con Cruz Roja y también colabora con Médicos del Mundo, desplegando "protocolos de colaboración" para la derivación de pacientes. Además, ha recordado que la semana pasada se inició la vacunación de las personas migrantes.

Según ha asegurado, esta labor ha permitido que "ningún ceutí" haya visto mermada su asistencia sanitaria. "De hecho, los datos que nosotros tenemos (dicen que) seguimos teniendo la misma asistencia o la misma frecuentación de las personas ceutíes, tanto a Urgencias como a los centros sanitarios", ha afirmado.

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Aunque ha señalado que sí se ha producido un "aumento de la tensión asistencial", sobre todo en áreas como Urgencias, medicina interna y Atención Primaria, y ha puesto como ejemplo que las Urgencias han atendido a 75 pacientes al día más que el año pasado, ha insistido en que "esto no supone un colapso sanitario ni muchísimo menos".

La ministra ha agradecido por ello a los profesionales y directivos de Ceuta y, tras ello, ha reconocido que, en su visita a Ceuta, observó la "sensación de cansancio" y "sobreesfuerzo emocional" de los sanitarios. Aun así, ha precisado que ningún profesional ha tenido que salir de su área para reforzar otra, ni tampoco se ha tenido que negar a ninguno disfrutar de sus vacaciones.

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Con todo, la ministra ha aseverado que los ceutíes "han visto rota su normalidad" y ha instado a resolver la "crisis humanitaria", dando alojamiento y "condiciones dignas" a las personas migrantes, para poder abordar después "todo lo demás", en referencia a la afiliación o el traslado de menores a la península.