Agencias

Lima, Hanói y Cuzco, los peores destinos para la salud de los nómadas digitales, según Holafly

Imagen DGMM3N636NAKJDQU5MIO6SP3CY
Guardar

Lima (Perú), Hanói (Vietnam) y Cuzco (Perú) son las tres ciudades más complejas para mantener un estilo de vida saludable entre los trabajadores remotos, según concluye el 'Índice de Bienestar Holafly Plans 2026', elaborado por la firma de telefonía e internet móvil a partir del análisis de 25 grandes focos mundiales de nómadas digitales.

El informe, elaborado con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la consultora Mercer y Google Maps, evalúa indicadores como la contaminación acústica, las horas de luz solar, la disponibilidad de zonas verdes, el acceso a la sanidad o el coste de la alimentación equilibrada.

PUBLICIDAD

Lima lidera la lista de entornos con mayores barreras de bienestar al obtener 85,3 puntos sobre 100 en déficit ambiental y comunitario, motivado por los bajos niveles de radiación solar y la escasez de espacios verdes. Le siguen Hanói (82,7 puntos), lastrada por el ruido urbano, y Cuzco (76,3 puntos), destacada por la debilidad de sus redes sociales y comunitarias.

La clasificación de los diez destinos más desfavorables para la salud del trabajador itinerante la completan Bogotá (Colombia), Da Nang (Vietnam), Ho Chi Minh (Vietnam), Cancún (México), Medellín (Colombia), Tiflis (Georgia) y Buenos Aires (Argentina).

Ninguna ciudad española figura en la lista de los diez emplazamientos con peores índices.

Asimismo, la investigación sectorial revela que el 32,2% de los nómadas digitales de larga estancia ha sufrido agotamiento profesional ('burnout') asociado a la movilidad continua, mientras que el 32,3% manifiesta aislamiento respecto a sus redes de apoyo social.

Entre los principales obstáculos señalados por los encuestados destacan los cambios de huso horario (33,7%), el desconocimiento de las instalaciones del entorno (20,7%) y el coste de la actividad física o la alimentación saludable (18,8%).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Kallas: el ataque híbrido ruso en Leipzig apunta a "terrorismo patrocinado por el Estado"

Infobae

Desaparecidas diez personas tras chocar dos buques comerciales frente a las costas de Estambul, en Turquía

Desaparecidas diez personas tras chocar dos buques comerciales frente a las costas de Estambul, en Turquía

China guarda silencio sobre una posible cumbre trilateral de Xi, Trump y Putin en APEC

Infobae

Cox adelanta 24 meses la puesta en marcha de una línea eléctrica en Brasil tras invertir 62 millones

Cox adelanta 24 meses la puesta en marcha de una línea eléctrica en Brasil tras invertir 62 millones

Praga cita a la embajadora rusa por el ataque híbrido en aeropuerto de Leipzig

Infobae