Lima, Hanói y Cuzco, los peores destinos para la salud de los nómadas digitales, según Holafly

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Lima (Perú), Hanói (Vietnam) y Cuzco (Perú) son las tres ciudades más complejas para mantener un estilo de vida saludable entre los trabajadores remotos, según concluye el 'Índice de Bienestar Holafly Plans 2026', elaborado por la firma de telefonía e internet móvil a partir del análisis de 25 grandes focos mundiales de nómadas digitales.

El informe, elaborado con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la consultora Mercer y Google Maps, evalúa indicadores como la contaminación acústica, las horas de luz solar, la disponibilidad de zonas verdes, el acceso a la sanidad o el coste de la alimentación equilibrada.

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Lima lidera la lista de entornos con mayores barreras de bienestar al obtener 85,3 puntos sobre 100 en déficit ambiental y comunitario, motivado por los bajos niveles de radiación solar y la escasez de espacios verdes. Le siguen Hanói (82,7 puntos), lastrada por el ruido urbano, y Cuzco (76,3 puntos), destacada por la debilidad de sus redes sociales y comunitarias.

La clasificación de los diez destinos más desfavorables para la salud del trabajador itinerante la completan Bogotá (Colombia), Da Nang (Vietnam), Ho Chi Minh (Vietnam), Cancún (México), Medellín (Colombia), Tiflis (Georgia) y Buenos Aires (Argentina).

Ninguna ciudad española figura en la lista de los diez emplazamientos con peores índices.

Asimismo, la investigación sectorial revela que el 32,2% de los nómadas digitales de larga estancia ha sufrido agotamiento profesional ('burnout') asociado a la movilidad continua, mientras que el 32,3% manifiesta aislamiento respecto a sus redes de apoyo social.

Entre los principales obstáculos señalados por los encuestados destacan los cambios de huso horario (33,7%), el desconocimiento de las instalaciones del entorno (20,7%) y el coste de la actividad física o la alimentación saludable (18,8%).