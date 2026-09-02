Agencias

Heridas dos personas por la explosión de un objeto no identificado cerca de la estación de tren de Augsburgo

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Al menos dos personas han resultado heridas este miércoles a causa de la explosión de un objeto no identificado cerca de la estación central de trenes de la ciudad alemana de Augsburgo, situada en el sur del país, según han confirmado las autoridades.

La Policía ha señalado que la explosión ha tenido lugar en un paso subterráneo, causando daños materiales y dejando dos heridos de levedad, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

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Asimismo, ha confirmado afectaciones al tráfico ferroviario en la zona y ha agregado que la estación ha sido "cerrada" tras localizar un segundo objeto sospechoso, sin que por ahora haya más detalles al respecto.

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