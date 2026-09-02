Grenergy cierra venta a CVC DIF de la cuarta fase de su proyecto de almacenamiento en Chile por 410 millones

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Grenergy ha completado la venta a CVC DIF de 'Gabriela', la cuarta fase de Oasis de Atacama, su proyecto insignia de almacenamiento en Chile, por 475 millones de dólares (unos 410 millones de euros), informó la compañía.

En concreto, 'Gabriela' cuenta con 272 megavatios (MW) de capacidad solar instalada y 1.100 megavatios hora (MWh) de almacenamiento y ya se encuentra en operación.

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El proyecto está respaldado por un contrato de compraventa de energía (PPA, por sus siglas en inglés), suscrito bajo una modalidad híbrida con una duración de 15 años.

La construcción de 'Gabriela' fue financiada mediante un préstamo verde por un importe total de 324 millones de dólares (unos 280 millones de euros). En la financiación participaron BNP Paribas, Natixis, Société Générale, Scotiabank, SMBC, Bank of America, BBVA, JPMorgan, KfW IPEX, Rabobank e ICO. Grenergy continuará prestando los servicios de operación y mantenimiento de los activos durante cinco años.

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Esta operación, junto con la realizada previamente con ContourGlobal (KKR) en diciembre de 2024, representa aproximadamente el 25% del total de la plataforma Oasis de Atacama, que en su conjunto alcanza los 14,1 gigavatios hora (GWh) y ambas suman un valor empresa conjunto cercano a los 1.500 millones de dólares (unos 1.296 millones de euros).

Estas transacciones forman parte del objetivo de rotación de activos establecido en el plan estratégico del grupo de renovables, que contempla la generación de 800 millones de euros durante el periodo.

El consejero delegado de Grenergy, David Ruiz de Andrés, consideró que esta operación refleja "el valor de los activos del grupo y el éxito de su modelo de hibridación", que se inició en Chile y que ahora está replicando en España.

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