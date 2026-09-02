Fernando Carro, CEO del Bayer Leverkusen: "Estamos luchando contra Infantino y tenemos que ganar esta lucha"

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El director general del Bayer Leverkusen, el español Fernando Carro, aseguró este miércoles que están "luchando" contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y pidió cambios en la dirección del organismo, porque la continuidad del suizo "sería el peor resultado posible".

"Estamos luchando contra Infantino, y tenemos que ganar esta lucha. La FIFA necesita un cambio, un liderazgo fiable y unas elecciones presidenciales auténticas el próximo mes de marzo. No veo posible que Infantino continúe en el cargo; ese sería el peor resultado posible", declaró Carro a Sport Bild.

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El directivo catalán, de 62 años, dejó abierta la cuestión de quién debería sustituir al actual presidente de la FIFA, ya que la búsqueda de un candidato "será, sin duda, un reto". Para el español, el candidato ideal sería alguien "que también pueda ganarse a personas de fuera de Europa y conseguir mayorías". "Mi impresión es que, al final, será un candidato no europeo, pero que cuente con el apoyo de Europa", apuntó.

Infantino ha sido objeto de críticas desde que dio a conocer unos planes por valor de miles de millones para vender los derechos del Mundial a inversores privados tras el torneo de este año celebrado en Estados Unidos, México y Canadá. Tras importantes protestas, incluida la amenaza de la UEFA de boicotear el Mundial, retiró la propuesta.

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