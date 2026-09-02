Elaia vende 76 unidades de un complejo turístico en Fuengirola por 7,2 millones de euros

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La socimi Elaia Investment Spain ha formalizado la venta de 76 unidades de su propiedad situadas en el complejo turístico 'El Puerto', ubicado en primera línea de playa en Fuengirola (Málaga), por un importe total de 7.225.119 euros, según la información comunicada por la compañía a BME Growth.

La transacción, llevada a cabo durante el pasado mes de julio de 2026, ha generado a la entidad una plusvalía aproximada de 950.000 euros. Las unidades transmitidas forman parte del establecimiento de tres estrellas 'El Puerto by Pierre & Vacances', cuya gestión operativa corre a cargo del grupo hotelero francés.

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El hotel se encuentra en el Paseo Marítimo de la localidad malagueña, a escasos metros de la playa, y dispone, entre otros servicios, de piscina exterior en la azotea, restaurante y bar.

Esta desinversión se enmarca dentro de la autorización previa concedida al Consejo de Administración por la Junta General de Accionistas de la sociedad el pasado 18 de junio de 2026.

Con este movimiento, la firma -perteneciente al grupo luxemburgués Batipart- avanza en su estrategia planificada de rotación y reducción de activos en cartera dentro del segmento inmobiliario cotizado.