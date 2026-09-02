El mayor banco de Alemania alerta contra el populismo antes de elecciones regionales clave

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Fráncfort (Alemania), 2 sep (EFE).- El consejero delegado del Deutsche Bank, Christian Sewing, advirtió este miércoles de que el populismo no solucionará los problemas de Alemania, días antes de que se celebren las elecciones regionales en el estado de Sajonia-Anhalt, en el este del país, donde el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) se perfila como gran ganador.

"Justo antes de las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt este fin de semana, no podemos limitarnos a hablar de mercados, financiación y crecimiento", dijo Sewing este miércoles en una cumbre bancaria organizada por el diario alemán "Handelsblatt" en Fráncfort.

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"Las elecciones se celebran en una sociedad polarizada y con un centro político bajo presión. El resultado podría complicar aún más el panorama político en los estados, los partidos y el gobierno federal", alertó Sewing.

La ultraderechista AfD es especialmente pujante en el este de Alemania y podría lograr la mayoría absoluta en los comicios del domingo en Sajonia-Anhalt, en los que los sondeos le atribuyen alrdededor de un 40 % de los votos, por lo que tiene opciones incluso de formar el que sería su primer Ejecutivo regional.

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El consejero delegado de Deutsche Bank rehusó comentar los detalles de la campaña electoral, pero quiso dejar claro lo que está en juego a nivel económico y social.

Sewing enfatizó que "los partidos populistas afirman tener soluciones sencillas".

Pero "el aislacionismo, el nacionalismo y la siembra de desconfianza no resolverán ninguno de nuestros problemas", advirtió Sewing.

Al contrario, el Deutsche Bank considera que todo eso debilita la competitividad de Alemania, disuade la inversión y a los trabajadores cualificados, y pone en peligro el crecimiento.

La economía alemana "necesita dos cosas para un nuevo crecimiento: apertura al mundo exterior y reformas en el mundo interior", según Sewing.

Esto significa "un compromiso claro con Europa, un mercado único sólido, más acuerdos comerciales y alianzas internacionales fiables", además de la apertura a trabajadores cualificados de otros países, según Sewing.

El consejero delegado de Deutsche Bank valoró las reformas que ha iniciado el Gobierno alemán, de coalición entre conservadores y socialdemócratas, porque las consideró "los primeros pasos importantes para lograr un mayor crecimiento y competitividad".

En concreto, Sewing mencionó las inversiones en infraestructuras, el presupuesto especial para el Ejército alemán, la reforma del impuesto de sociedades y la reforma del sistema de jubilación como las bases para una mayor inversión.

Sewing pronosticó que es posible que Alemania crezca este año un poco más del 1 %, pese a las incertidumbres geopolíticas, y alrededor del 1,5 % el próximo año.

"Esto significa que la situación es mejor de lo que suele presentarse", consideró el consejero delegado de Deutsche Bank.

Pero advirtió de que las reformas y medidas que ya ha anunciado el Gobierno alemán no son suficientes y por ello le confunden algunos debates políticos en los que se discute revertirlas o retirarlas.

"El Gobierno y los partidos de la coalición no deberían hablar de dar marcha atrás, sino de implementar de forma consecuente lo que han anunciado y, posteriormente, abordar con rapidez los siguientes pasos de la reforma", criticó Sewing.

También dijo que a los inversores no les gusta "una coalición que reorganiza sus filas tras cada elección regional".

Los inversores quieren "un Gobierno federal funcional con partidos de coalición que no busquen la estabilidad interna a costa de las reformas", según el consejero delegado de Deutsche Bank. EFE