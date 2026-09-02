El Ejército israelí mata a un palestino en un campo de refugiados de la Franja de Gaza

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Jerusalén, 2 sep (EFE).- El Ejército de Israel mató este miércoles a al menos un palestino en un ataque contra un campo de refugiados de la Franja de Gaza, según informó la agencia palestina de noticias Wafa.

En el campo de Yabalia (norte), un ataque con drones israelí mató a un joven cuyo cadáver fue trasladado al hospital Al Shifa, al oeste de la ciudad de Gaza (norte). Según la agencia palestina, el centro sanitario también admitió a una persona herida en el mismo ataque.

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En Deir al Balah (centro de la Franja), una mujer de 51 años identificada como Amina al Hisi sucumbió a las heridas graves que las tropas israelíes le habían causado el día anterior al dispararle, añade Wafa.

Según fuentes del hospital de los Mártires de Al Aqsa de Deir al Balah, adonde fue trasladado el cadáver de la mujer, Al Hisi se había desplazado hasta esta ciudad del centro de Gaza desde Yabalia.

Más de 73.450 palestinos han muerto en Gaza a causa de la ofensiva de Israel, que comenzó el 7 de octubre de 2023 como una represalia al ataque de los grupos armados de la Franja a su territorio ese mismo día, en el que murieron unas 1.200 personas.

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Además, más de 1.320 gazatíes han muerto por ataques israelíes durante el alto el fuego, que entró en vigor en octubre de 2025, según el Ministerio de Sanidad del enclave. EFE