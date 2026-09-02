Aumentan a 18 los muertos por los últimos bombardeos de EEUU contra Irán, incluidos cuatro durante una boda

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El balance de muertos a causa de los últimos bombardeos ejecutados el martes por Estados Unidos contra Irán ha aumentado a 18, según han confirmado las autoridades, que han indicado que entre los fallecidos hay cuatro personas que participaban en una ceremonia nupcial en la ciudad de Kohstak (sur).

La oficina del gobernador de la provincia de Hormozgán ha indicado que entre los muertos en Kohstak, situada en el condado de Sirik, hay dos menores de cuatro y 16 años, al tiempo que ha recalcado que el ataque ha dejado además 68 heridos, tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.

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Asimismo, las autoridades de Juzestán han especificado que otras siete personas han muerto a causa de los ataques estadounidenses contra varios puntos de la provincia, sin detalles sobre sus identidades o sobre los lugares atacados por las tropas de Estados Unidos.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán ha confirmado la muerte de cuatro de sus miembros en "un ataque del brutal y terrorista régimen estadounidense" contra Kermanshah (noroeste), a lo que se suman tres miembros del grupo paramilitar Basij en la isla de Laván, ubicada en el golfo Pérsico.

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El Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) aseguró el martes que sus fuerzas habían lanzado ataques contra objetivos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní en distintos puntos del país asiático, tras la última oleada de bombardeos perpetrada el lunes por sus tropas contra la isla iraní de Larak.

En respuesta, la Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó una oleada de ataques contra objetivos estadounidenses en la región, concretamente contra Jordania e Irak --en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí--, tras lo que las autoridades de Bahréin y Kuwait afirmaron que sus sistemas de defensa estaban respondiendo igualmente a ataques por parte de las fuerzas iraníes.

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