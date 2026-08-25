Ugochukwu, mejor crono de la sesión matinal del martes en los test de 'Madring'

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Madrid, 25 ago (EFE).- El piloto estadounidense Ugo Ugochukwu (Campos Racing), segundo en la clasificación general de la Fórmula 3, fue el más rápido este martes en la sesión matinal de test que se llevan a cabo en el trazado madrileño 'Madring' al parar el crono en 1:49.034, rebajando en más de un segundo el mejor tiempo de la jornada anterior (1:50.343).

Por detrás, en segunda posición finalizó el japonés Yamakoshi (Van Amersfoort Racing), el francés Deligny (Van Amersfoort Racing) lo hizo en la tercera, con el mexicano Rivera (Campos Racing) y el finlandés Taponen (MP Motorsport) cerrando el 'top 5'.

A medio segundo de la cabeza, el español Bruno del Pino (Van Amersfoort Racing), noveno en la general, acabó sexto. Del Pino, que corre como local en 'Madring', cerró el entrenamiento matinal estableciendo como mejor marca personal un 1:49.559.

Los mexicanos Ricardo Escotto (AIX Racing) y Jose Garfias (Prema Racing) finalizaron en vigésimo cuarta y vigésimo novena posición, respectivamente. Los brasileños Pedro Clerot (Rodin Motosport) y Fernando Barrichello (AIX Racing) lo hicieron en undécima y última posición, mientras que el argentino Mattia Colnaghi (MP Motorsport) acabó decimotercero.

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La sesión estuvo marcada por hasta cuatro banderas rojas, la última de ellas, a falta de poco más de 20 minutos, provocada por el japonés Yamakoshi, que entró en contacto con las barreras en la curva 11.

Los test de Fórmula 3 arrancaron el pasado lunes a las nueve de la mañana en el asfalto del inédito 'Madring', sobre el que los treinta integrantes de la categoría tuvieron la oportunidad de explorar las 22 curvas y los 5.416 metros del trazado madrileño, que el próximo 11 al 13 de septiembre acogerá el Gran Premio de España, decimocuarta cita del Mundial de Fórmula Uno.

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Los pilotos finalizaron la sesión matutina del martes y volverán a la acción a las 13:00 horas, según informó la Fórmula 3. La sesión de la tarde concluirá a las 15:50, antes de que los últimos 10 minutos de prácticas de salida den por terminada la prueba. EFE

(foto)