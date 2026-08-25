Irune Dorado sube al primer equipo del Real Madrid

Guardar

El Real Madrid anunció este martes la incorporación oficial al primer equipo femenino de Irune Dorado para la temporada 2026/27, joven y prometedora centrocampista de 18 años que confirma la esperada progresión.

La madrileña llegó al conjunto blanco en 2021 y ha jugado en todos los equipos de la cantera, conquistando la Liga con el Cadete y el Juvenil. Además, con la selección española ha sido campeona de Europa sub-17 y campeona de Europa sub-19 en dos ocasiones.

PUBLICIDAD

Irune debutó con el primer equipo en enero de 2025 y ha disputado 36 encuentros oficiales. "Queda vinculada al Real Madrid durante las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029", informó el comunicado oficial.