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El TEDH vuelve a condenar a Turquía por el opositor Kavala, que cumple cadena perpetua

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París, 25 ago (EFE).- El Tribunal de Estrasbugo condenó este martes a Turquía, como ya había hecho en 2019, por la situación del empresario y filántropo Osman Kavala, opositor al presidente, Recep Tayyip Erdogan, que no sólo permanece en prisión desde entonces, sino que además fue condenado en 2022 a cadena perpetua.

En una audiencia excepcional solemne emitida en directo, el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Mattias Guyomar, leyó la sentencia que fue particularmente dura con la acción de la justicia turca contra Kavala.

Sobre todo, Guyomar insistió en que el demandante, presentado como activista de los derechos humanos, debería ser liberado "lo más pronto posible". EFE

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