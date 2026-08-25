CEAV destaca la fortaleza de las agencias tras acelerar al 9,7% sus ingresos en junio y un 7,2% en el semestre

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La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha destacado la fortaleza del sector durante la campaña de verano, después de que la facturación de las agencias de viajes y turoperadores acelerara su crecimiento hasta el 9,7% interanual en junio, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto del primer semestre, la cifra de negocios del sector aumentó un 7,2% respecto al mismo periodo de 2025, frente al crecimiento del 3,9% registrado entonces. Para CEAV, estos datos reflejan la solidez de la demanda y la capacidad de las agencias para mantener su crecimiento en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica.

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El presidente en funciones de CEAV, José Manuel Lastra, ha realizado un balance "claramente positivo" de la campaña estival y ha señalado que, pese a los meses de incertidumbre, especialmente por la situación en Oriente Medio, "la demanda ha demostrado una gran capacidad de recuperación".

La evolución de la facturación coincide además con un incremento de la actividad turística internacional. España recibió 44,5 millones de turistas internacionales durante los seis primeros meses de 2026, un 3,1% más que un año antes, mientras que el gasto asociado a estos visitantes alcanzó los 59.622 millones de euros, con un crecimiento del 6,2%.

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A esta evolución se suma el comportamiento del empleo. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el número de trabajadores del sector de las agencias de viajes aumentó un 14,6% durante el segundo trimestre de 2026 respecto al primero.

LA ÚLTIMA HORA GANA PESO

CEAV ha explicado que la campaña comenzó con un buen comportamiento de la venta anticipada, aunque esta experimentó cierta ralentización coincidiendo con el inicio del conflicto en Oriente Medio. Posteriormente, la actividad recuperó progresivamente la normalidad y las reservas de última hora adquirieron un mayor protagonismo.

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Las ofertas lanzadas por las empresas han contribuido a dinamizar las reservas durante los meses centrales del verano, una tendencia que, según la organización, se mantiene de cara a septiembre.

En este sentido, CEAV ha destacado el creciente peso de septiembre como mes vacacional para los españoles, especialmente entre los viajeros que buscan mejores precios, temperaturas más suaves y una menor concentración turística.

"La campaña no termina en agosto. Septiembre tiene cada vez más importancia y estamos viendo cómo las agencias y la turoperación continúan poniendo producto y ofertas en el mercado", ha señalado Lastra.

A su juicio, una parte de los viajeros retrasa deliberadamente sus vacaciones, lo que está contribuyendo a configurar una temporada estival "cada vez más extensa y menos concentrada exclusivamente en julio y agosto".

ALTA DEMANDA EN DESTINOS NACIONALES Y EUROPEOS

Por destinos, CEAV destaca el buen comportamiento del producto nacional y europeo durante el verano. También han registrado una evolución favorable destinos americanos como México, Caribe, Colombia, Perú y Argentina.

El largo radio ha mostrado, sin embargo, un comportamiento más desigual. La incertidumbre geopolítica afectó inicialmente a determinados destinos de Oriente Medio y Asia, especialmente debido al peso de los grandes hubs del Golfo en las conexiones con el continente asiático.

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La demanda hacia estos destinos se ha ido recuperando progresivamente a medida que se ha estabilizado la operativa.

La campaña también ha estado condicionada por algunas incidencias concretas. En Colombia, el terremoto provocó inicialmente cierta ralentización y ajustes de itinerarios, aunque el país continúa abierto y operativo para el turismo y no se ha registrado una oleada de cancelaciones.

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LAS RESERVAS EN CEUTA CAEN UN 90%

En Ceuta, CEAV ha mostrado su preocupación por el impacto de la crisis migratoria sobre el turismo en plena temporada alta. Las agencias locales cifran en torno al 90% la caída de las reservas y la organización espera que la situación pueda normalizarse cuanto antes.

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Lastra ha subrayado finalmente que, aunque los indicadores económicos permiten mantener el optimismo, el objetivo del sector no debe limitarse al crecimiento de la facturación. En este sentido, ha defendido la necesidad de seguir trabajando para mejorar la rentabilidad, generar empleo de calidad, atraer talento y reforzar la competitividad de las agencias de viajes.