Las mascotas, otras sobrevivientes del terremoto de Colombia que buscan volver a casa

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Mario Baos

Cali (Colombia), 19 ago (EFE).- Justo cuando la tierra dejó de temblar, un grupo de veterinarios agarraron su kit de primeros auxilios y salieron a las calles de la ciudad colombiana de Cali para atender perros y gatos heridos, asustados o separados de sus familias tras el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto.

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Llevaban guantes, jeringas, suero, alcohol y algodones para atender a unos pacientes que también habían quedado atrapados en la tragedia, pero no podían manifestar lo que sentían.

Uno de los primeros puntos a los que llegaron fue el edificio Ana Pilar, en el barrio Cuarto de Legua, donde el polvo todavía cubría la colapsada estructura de ocho pisos mientras los equipos de emergencia buscaban sobrevivientes entre los escombros.

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"Desde el minuto uno de la emergencia salimos a territorio, a los epicentros de crisis, e instalamos tres puntos críticos coordinados con los PMU (puestos de mando unificados) de toda la ciudad. El panorama era desolador", explica a EFE Miguel Ángel Burbano Vega, líder de servicios veterinarios de la Unidad Administrativa de Protección Animal de Cali (UAEPA).

Los animales habían salido despavoridos, muchos aún tenían esquirlas de vidrios en sus patas, y otros se quedaron bajo los escombros con sus familias.

"Fueron horas eternas de rescates. Cuando salía un animal lo estabilizábamos y de una los trasladamos al Centro de Bienestar Animal (CBA), nuestra base, que se convirtió en un sitio de crisis", añade Burbano.

Desde entonces, el CBA se convirtió también en un lugar de larga espera. Allí permanecen bajo cuidado especial decenas de perros y gatos que sobrevivieron al terremoto, pero que anhelan que algún miembro de sus familias los encuentre.

De acuerdo con cifras oficiales, 164 animales han ingresado con vida al CBA, mientras que 34 han sido encontrados muertos. Además, 380 animales han sido reportados como desaparecidos y otros 80 han recibido atención crítica en los puntos instalados en las zonas de desastre.

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"Los que sobrevivieron ya se han logrado estabilizar y los que están en estado crítico reciben atención en hospitalización", señala Burbano, quien destaca que han contado "con voluntarios y ciudadanía en cada momento".

A pesar del ensordecedor ruido de ladridos y maullidos en el CBA, varios animales permanecen en silencio.

"Hay médicos veterinarios especializados atendiendo miedos, traumas. Hacen didácticas y terapias, para alejarles esa tristeza", cuenta a EFE Estefany Quintero, trabajadora del Centro de Bienestar Animal.

La joven añade que algunas de esas familias ya han vuelto, y que los reencuentros emocionan hasta las lágrimas.

"Han sido momentos maravillosos, es impactante ver la emoción del animalito y su dueño, ambos felices. Las personas llegan con esperanza, buscando su animal compañero porque, en algunas ocasiones, es lo único que le queda de la casa", relata.

La emergencia también activó una red ciudadana alrededor de los animales. De acuerdo con Carmen Elena Domínguez Murillo, directora de la UAEPA, 86 animales han sido adoptados y han descongestionado los servicios para seguir atendiendo a los que llegan.

"Gracias a toda la ciudadanía por el apoyo en cada punto. La solidaridad se ha hecho sentir, hemos tenido nuestro equipo trabajando muy duro, pero nos han hecho sentir bien y demostrado que ellos también importan", dice a EFE Domínguez.

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La ayuda también llegó desde lugares alejados de la ciudad. María Luz Apio, voluntaria de una red de protección animal, hace un recorrido todos los días de más de dos horas desde el caserío de El Saladito, en la zona rural de Cali, para llegar hasta el CBA y ayudar a los animales que permanecen allí.

Lleva 37 años dedicándose al rescate y cuidado de animales y, en medio de la emergencia, decidió sumar sus manos para ayudar.

"Mi trabajo es pasearlos, cuidarlos, mantenerlos aseados. Mi experiencia en el rescate de animales la pongo al servicio de ellos. Vengo porque quiero ser una mano amiga en medio de esta crisis. Lo hago con todo el amor del mundo (…) porque son almitas que vinieron a sufrir y mi deseo es ayudarlos para que tengan mejor calidad de vida", añade.

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Mientras Cali intenta levantarse después del terremoto, en el Centro de Bienestar Animal la emergencia continúa de otra manera. Allí todavía hay animales esperando una familia, una identificación o un reencuentro.

Son sobrevivientes de cuatro patas que, cuando la tierra dejó de temblar, también comenzaron su propia lucha por volver a casa. EFE

(foto)(video)