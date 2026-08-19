El neerlandés Tijjani Reijnders deja el Manchester City para fichar por Al Qadsiah

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El futbolista neerlandés Tijjani Reijnders, centrocampista de 28 años, ha concretado su salida del Manchester City para fichar por Al Qadsiah, equipo de la Liga saudí, "en un traspaso permanente sujeto a autorización internacional", según informó este miércoles el club inglés en su página web.

"El neerlandés llegó procedente del AC Milan en junio de 2025 y llegó a marcar siete goles en 50 partidos jugados por todas las competiciones con el Manchester City", añadió la nota de prensa. "Ayudó al equipo a salir campeón tanto de la Carabao Cup como de la FA Cup la temporada pasada", destacó el mismo comunicado 'online' de los 'cityzens'.

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El propio Reijnders declaró a los medios oficiales del club que había "sido un gran privilegio jugar" en el City y había "disfrutado cada minuto" de su estancia. "Desde el primer momento en que llegué, todos en el club --jugadores, entrenadores y empleados-- me hicieron sentir muy bienvenido", subrayó el mediocampista internacional con Países Bajos.

"También me gustaría darle las gracias a los fans, que siempre nos brindaron un trato muy cálido y un gran apoyo tanto a mí como a mi familia. Formar parte del plantel que ganó dos títulos tan especiales la temporada pasada fue una experiencia increíble que guardaré por siempre", agregó en sus declaraciones de despedida.

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"Puede que emprenda un nuevo camino ahora, pero el Manchester City siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón", zanjó un Reijnders que marcó siete goles en 50 partidos disputados en su único curso como 'cityzen' entre todas las competiciones. Por último, igualmente habló Hugo Viana, director deportivo del City. "Tijjani dejó una huella imborrable durante su etapa aquí en el City. Impresionó a todos con su talento, entrega, trabajo duro y dedicación total", comentó finalmente.