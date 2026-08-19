Amazon ampliará su reparto con drones a casi quinientas ciudades de EEUU a finales de 2026

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Miami (EE.UU.), 19 ago (EFE).- Amazon multiplicará por seis su red de reparto con drones en Estados Unidos hasta llegar a cerca de quinientas ciudades y pueblos antes de que acabe 2026, con envíos de alimentos, electrónica o medicamentos en un mínimo de treinta minutos, anunció este miércoles la compañía en un comunicado.

El servicio, llamado Prime Air, funciona ahora desde once centros repartidos en diez áreas metropolitanas de siete estados: Arizona, Florida, Kansas, Luisiana, Michigan, Nebraska y Texas, aunque se prevé abrir en los próximos meses en las áreas metropolitanas de Chicago (Illinois), Atlanta (Georgia), Cleveland (Ohio), Syracuse (Nueva York) y Boise (Idaho).

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La entrega en media hora es el mejor de los casos, aunque la mayoría de los pedidos llega alrededor de una hora después de pasar por caja, según el propio mensaje.

El peso marca el límite, solo vuelan los pedidos de menos de 2,27 kilos que quepan en una caja de zapatos grande, un tope que, según Amazon, abarca a más de un 60 % de los artículos que sus clientes compran con mayor frecuencia.

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El reparto por aire es gratuito para los suscriptores de Prime que gasten cincuenta dólares o más, cuesta 2,99 dólares a los que no llegan a esa cifra y 4,99 a quienes no tienen la suscripción.

El cliente fija un punto de entrega la primera vez que pide por esta vía y el dron comprueba que no haya personas, mascotas ni vehículos en la zona antes de soltar el paquete, explicó la compañía.

Amazon ha entregado cientos de miles de paquetes por dron en lo que va de año, según sus propios datos.

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés), que regula el espacio aéreo estadounidense, fue durante años el principal freno para este servicio, pero ahora cuentan con la certificación 'Part 135', la misma que se exige a las aerolíneas comerciales; por lo que los drones de Amazon vigilan el espacio aéreo de forma autónoma para esquivar obstáculos y decidir dónde aterrizar.

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A finales de 2023, Prime Air solo repartía en dos localidades, una en California y otra en Texas, y la compañía admitió entonces haber enviado cientos de paquetes, muy lejos de las 10.000 entregas que se había fijado como meta para ese año.

El principal competidor de Amazon es la cadena de supermercados Walmart, que en mayo anunció haber superado el millón de entregas con drones desde 66 tiendas de cuatro estados, en alianza con las empresas de drones Wing y Zipline.

Fuera de Estados Unidos, el primer centro de reparto aéreo de Amazon es el de Darlington (Inglaterra), operativo pero todavía en estado de prueba. EFE

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