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'La Odisea' se estrena en 20.000 pantallas en China tras arrasar en su preventa

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Pekín, 14 ago (EFE).- 'La Odisea', película dirigida por Christopher Nolan, se estrena este viernes en más de 20.000 pantallas de toda China, después de superar ya los 100 millones de yuanes (14,8 millones de dólares, 12,9 millones de euros) en la recaudación combinada de pases previos y preventa, según plataformas locales.

La preventa del primer día en salas de la producción de Universal, protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Zendaya o Charlize Theron, entre otros, superó los 30 millones de yuanes (4,4 millones de dólares, 3,9 millones de euros), y medios especializados informaron de que la recaudación de toda la jornada podría rondar los 62 millones de yuanes (9,2 millones de dólares, 8 millones de euros).

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Basada en la mítica epopeya griega, el filme replica en el gigante asiático su éxito en la taquilla internacional, donde tras cuatro semanas ha recaudado más de 1.100 millones de dólares.

En China, diarios locales reportaron que prácticamente agotó las entradas en todas las sesiones de sus rondas de pases previos y en ciudades como Pekín, Shenyang, Dongguan o Harbin las entradas para las salas IMAX GT -las únicas que proyectan la película en formato completo- llegaron a duplicar su precio en la reventa.

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La cinta, adaptación de la Odisea de Homero, es la primera producción de la historia rodada íntegramente con cámaras de cine IMAX en 70 milímetros. Pese a ello, solo unas pocas salas cuentan con la tecnología necesaria para proyectarla en su formato panorámico original.

La plataforma de datos de taquilla Maoyan prevé que la película alcance unos 788 millones de yuanes (116,9 millones de dólares, 101,4 millones de euros), una cifra que la plataforma rival Dengta Zhuanyeban eleva a 880 millones de yuanes (130,5 millones de dólares, 113,3 millones de euros).

Nolan viajó recientemente a China, junto a la productora Emma Thomas y los actores Matt Damon y Charlize Theron, para una gira promocional de varios días que incluyó un estreno el 30 de julio en el Museo Nacional del Cine de Pekín.

La cinta, ya aclamada por la crítica internacional, amasa una calificación de 8,3 en Douban, la plataforma china de referencia para valorar filmes, y algunos usuarios de Weibo -similar a X, censurado en China- alaban su "calidad de producción" y la califican de "festín visual". EFE

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