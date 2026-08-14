La investigación sobre la donación de cinco millones de libras a Farage sigue adelante

Guardar

Londres, 14 ago (EFE).- La investigación parlamentaria británica sobre una donación de cinco millones de libras (5,8 millones de euros) que recibió el líder del partido populista de derecha Reform UK, Nigel Farage, sigue adelante, después de que el político fuera reelegido este viernes diputado por el distrito inglés de Clacton-on-Sea.

Farage ganó hoy la elección parcial tras haber dimitido el pasado julio para presentarse otra vez como candidato, en medio de la polémica por el dinero que recibió, pero que al parecer no declaró, del inversor británico en criptomonedas Christopher Harborne poco antes de entrar en el Parlamento por primera vez en 2024.

PUBLICIDAD

Según la página web del llamado Comisario Parlamentario de Normas, encargado de este tipo de investigaciones, la pesquisa a Farage por no haber declarado presuntamente una donación -iniciado el pasado 13 de mayo- se ha reactivado tras ser reelegido diputado.

Anteriormente, el sitio web señalaba que el proceso había quedado en suspenso durante la campaña para los comicios de Clacton.

Farage se hizo hoy con la victoria al obtener 22.239 votos, el 63,3 % del os votos (un 17,6 % más que en los comicios generales de 2024, cuando entró en la Cámara de los Comunes), mientras que el segundo más votado fue el cómico 'Conde Carabasura', que obtuvo 9.455 votos, el 26,9 %.

PUBLICIDAD

Al presentarse otra vez como candidato, Farage dijo que su objetivo era demostrar que mantenía el respaldo de su electorado local.

En su cuenta de la red X, el líder populista se limitó a escribir hoy la frase "El resultado de Clacton habla por sí solo", acompañado por una fotografía suya tomada durante un evento en su distrito.

Los principales políticos - laboristas, conservadores, liberaldemócratas y verdes- optaron por boicotear estos comicios y no presentaron candidatos en Clacton. EFE