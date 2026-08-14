El presidente de Chad indulta al ex primer ministro Succès Masra, condenado a 20 años de prisión

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El presidente de Chad, Mahamat Idriss Déby, ha concedido un indulto presidencial al ex primer ministro de Chad y destacado opositor del país, Succès Masra, condenado a 20 años de prisión por complicidad en un conflicto intercomunitario en el sur del país, una medida que beneficiará también a otros ocho dirigentes políticos.

"Cuatro días después de anunciar a la nación que indultaría a ciertos condenados chadianos, el jefe de Estado cumple su promesa. Esta mañana se han firmado y publicado dos decretos: uno que concede el indulto presidencial a nueve figuras políticas con causas judiciales pendientes, y otro que otorga una reducción parcial de la pena a otros condenados en todo el país", ha indicado la Presidencia.

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En concreto, los nueve indultados, incluyendo Masra, podrán ser puestos en libertad "tan pronto como el Ministerio de Justicia realice las gestiones pertinentes" en las próximas horas y días. "Pero el indulto no elimina las responsabilidades civiles, que siguen siendo perseguibles", ha agregado.

Por otro lado, el presidente ha firmado un decreto para una "reducción colectiva de penas", similar al que ya emitió en 2023 y que permitirá a los reclusos --a excepción de casos relacionados con terrorismo, violación o delitos relacionados con las drogas-- beneficiarse de una "reducción parcial" de sus condenas. "En consecuencia, los condenados por corrupción obtienen una reducción de pena, pero no un indulto total", ha señalado.

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La primera sala penal del tribunal de apelaciones de Yamena condenó al ex primer ministro a 20 años de cárcel y al pago de indemnizaciones por valor de 1.500.000 euros por incitar al odio y la violencia en redes sociales en el marco del conflicto de Mandakaou.

El caso se sustentó, fundamentalmente, en una grabación de audio que data de mayo de 2023 en la que el ex primer ministro llama a tomar partido por uno de los bandos en estos enfrentamientos intercomunitarios, si bien sus abogados apuntaron a que estas palabras estaban sacadas fuera de contexto.

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El Gobierno chadiano aseguró entonces que Masra se dedicó a alimentar tensiones históricas entre agricultores y pastores de la zona, pero ONG locales como el Colectivo de Asociaciones de Derechos Humanos (ADH) apuntaron a que los enfrentamientos ocurrieron sin intervención del ex primer ministro.

Masra --que había sido previamente opositor de Idriss Déby, presidente entre 1990 y 2021, cuando murió en un ataque rebelde, momento en el que fue sucedido por su hijo y actual mandatario-- se exilió a Camerún en 2022 tras una serie de protestas antigubernamentales en el país que se saldaron con decenas de muertos.

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A su regreso, a raíz de un acuerdo con las autoridades, asumió el cargo de primer ministro. Posteriormente, quedó en segundo lugar en las presidenciales celebradas en mayo de 2024 por detrás de Déby, lo que le llevó a dimitir del cargo, momento desde el que ha matenido una postura crítica con las autoridades, exigiendo reformas democráticas en el país.

Los demás dirigentes políticos indultados, todos ellos de la plataforma de oposición (GCAP), el Grupo para la Coordinación de Actores Políticos, habían sido condenados en mayo a ocho años de prisión tras ser declarados culpables de incitar a la insurrección.

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