China califica de "pura falsa" y "despilfarro" las maniobras militares anuales de Taiwán

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Pekín/Taipéi, 14 ago (EFE).- El Ministerio de Defensa de China tachó este viernes de "pura farsa" las maniobras militares anuales de Taiwán, conocidas como Han Kuang, al considerar que "agotan al pueblo" y suponen un "despilfarro" de recursos públicos, en lo que supuso el primer comentario oficial de Pekín sobre estos ejercicios.

Estos simulacros, que se extendieron del 5 al 14 de agosto, buscan mejorar la preparación de las tropas isleñas frente a un eventual intento de invasión por parte de Pekín, que considera Taiwán "parte inalienable" del territorio chino y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control.

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En un comunicado, Chen Xi, portavoz del Ministerio de Defensa chino, acusó a los dirigentes del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) de Taiwán de infundir "pánico" a la guerra, acelerando la conversión de las ciudades en "campos de batalla" y empujando a la población "al frente".

"Advertimos solemnemente a las autoridades del PDP: el callejón sin salida de la 'independencia' de Taiwán no puede ganarse por mucho que se represente (una 'función teatral', en referencia a los ejercicios)", subrayó Chen.

El Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino), agregó, se encuentra en "constante estado de alerta y preparado para el combate real", y seguirá elevando sus capacidades contra el "separatismo" y la "injerencia", en referencia velada a Estados Unidos, potencial aliado de Taiwán en caso de conflicto.

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Durante esta edición de las maniobras Han Kuang, que se celebran desde 1984, las distintas ramas de las fuerzas armadas de Taiwán han llevado a cabo ejercicios de diverso tipo en coordinación con la Guardia Costera, las administraciones públicas y el sector privado, en línea con el empeño del presidente isleño, Lai Ching-te, por implicar a toda la sociedad en la defensa del territorio.

Los soldados recrearon, entre otras situaciones, el bloqueo de túneles y puentes estratégicos, el rechazo de desembarcos anfibios y la dispersión de las líneas de producción de armamento, y el propio presidente participó en una evacuación de emergencia hacia un puesto de mando protegido.

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La Armada y la Guardia Costera también ejecutaron el pasado miércoles, por primera vez de forma conjunta, una maniobra de escolta y contrabloqueo marítimo en aguas al este de la isla, una zona donde China ha reforzado su presencia en los últimos meses pese a las reiteradas protestas de Taipéi.

El Gobierno chino ha redoblado su campaña de presión política, diplomática y militar contra Taiwán en los últimos años para alcanzar la llamada "reunificación nacional", una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político. EFE

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