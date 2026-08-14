Boeing nombra al CEO de la aerolínea GOL nuevo presidente para Latinoamérica y el Caribe

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Boeing ha nombrado a Celso Ferrer como su nuevo presidente en Latinoamérica y el Caribe, con efecto a partir del próximo 4 de septiembre, según un comunicado.

En este cargo, será responsable de fortalecer las operaciones, la estrategia y la presencia de la firma estadounidense en toda la región, así como de apoyar sus oportunidades de crecimiento.

Ferrer ha sido consejero delegado de la aerolínea GOL durante cuatro años tras iniciar su carrera como becario. Anteriormente, ocupó el cargo de director de operaciones y vicepresidente de planificación en la firma, además.

"Es un gran placer y, al mismo tiempo, un privilegio tener la oportunidad de unirme a Boeing durante un período de expansión en una región tan dinámica como Latinoamérica", resaltó Celso Ferrer.

Para el presidente de Boeing Global, Brendan Nelson AO, con más de 20 años de experiencia en la industria de la aviación, Ferrer es la "persona idónea" para afrontar las oportunidades y los retos que esta dinámica e importante región presenta para la empresa.

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